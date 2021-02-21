台版絕命終結站！後車高速猛撞　休旅車「瞬間剩一半」駕駛爆頭亡

記者蔡佩旻、陳韻如／嘉義報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段21日發生20車連環撞，釀成2死8傷。其中一輛銀色休旅車遭撞後當場潰縮一半，整輛車爛成廢鐵，而駕駛受困車內當場慘死。透過行車紀錄器畫面可以看到，現場濃霧瀰漫，駕駛當見到前方車輛時，幾乎已在眼前，根本來不及閃，但沒想到，第一次撞擊之後，不少民眾下車查探，但後方一輛白色轎車又高速衝撞，釀成2死悲劇。

▲銀車遭撞前的完整模樣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據最新行車紀錄器畫面可以看到，當時現場濃霧瀰漫，而轎車照常行駛在道路上，但沒想到，前方滿載瓦斯罐的貨車及一輛轎車卻停在內側車道，當駕駛反應過來時，車輛幾乎已在眼前根本來不及閃。

▲▼銀車遭撞瞬間，當場只剩一半。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

畫面轉到轎車後方行車紀錄器，當時駕駛停下車後，一旁車輛疑似有人下車查探，還有人在路上驚慌逃竄，沒想到這時後方又再度發生劇烈碰撞，銀色轎車瞬間只剩一半，其中駕駛受困車內當場慘死，畫面整個畫面宛如台版絕命終結站相當驚悚。

經查，銀車駕駛是一名65歲林姓中油退休人員，21日上午從家中前往雲林口湖要巡視魚塭時遇上死劫。事後警方連繫家屬，其女兒到場時情緒崩潰，痛哭失聲數度癱軟在地，不斷痛喊，「爸爸！爸爸！」場面令人鼻酸。

這起車禍發生後，台61縣北上全線封閉無法通行，而警消人員緊急到場處理，最終於下午2時許完成事故排除，恢復通行。至於詳細的車禍原因，仍有待進一步調查釐清。

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