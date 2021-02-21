　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台版絕命終結站！後車高速猛撞　休旅車「瞬間剩一半」駕駛爆頭亡

記者蔡佩旻、陳韻如／嘉義報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段21日發生20車連環撞，釀成2死8傷。其中一輛銀色休旅車遭撞後當場潰縮一半，整輛車爛成廢鐵，而駕駛受困車內當場慘死。透過行車紀錄器畫面可以看到，現場濃霧瀰漫，駕駛當見到前方車輛時，幾乎已在眼前，根本來不及閃，但沒想到，第一次撞擊之後，不少民眾下車查探，但後方一輛白色轎車又高速衝撞，釀成2死悲劇。

▲▼西濱車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲銀車遭撞前的完整模樣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據最新行車紀錄器畫面可以看到，當時現場濃霧瀰漫，而轎車照常行駛在道路上，但沒想到，前方滿載瓦斯罐的貨車及一輛轎車卻停在內側車道，當駕駛反應過來時，車輛幾乎已在眼前根本來不及閃。

▲▼西濱車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼銀車遭撞瞬間，當場只剩一半。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼西濱車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

畫面轉到轎車後方行車紀錄器，當時駕駛停下車後，一旁車輛疑似有人下車查探，還有人在路上驚慌逃竄，沒想到這時後方又再度發生劇烈碰撞，銀色轎車瞬間只剩一半，其中駕駛受困車內當場慘死，畫面整個畫面宛如台版絕命終結站相當驚悚。

經查，銀車駕駛是一名65歲林姓中油退休人員，21日上午從家中前往雲林口湖要巡視魚塭時遇上死劫。事後警方連繫家屬，其女兒到場時情緒崩潰，痛哭失聲數度癱軟在地，不斷痛喊，「爸爸！爸爸！」場面令人鼻酸。

這起車禍發生後，台61縣北上全線封閉無法通行，而警消人員緊急到場處理，最終於下午2時許完成事故排除，恢復通行。至於詳細的車禍原因，仍有待進一步調查釐清。

【更多新聞】

濃霧中撞擊瞬間曝！他倒地「後車又衝上來」慘被撞飛　哀號聲四起

死傷慘況曝！西濱20車連環撞　轎車「爛到看不出車型」…2死8傷送醫

小三「很緊」人夫衝刺太快！她笑：第1次跟我很正常　正宮崩潰早產

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／北宜公路嚴重車禍　1重機騎士當場慘死
要求5年後買房！人妻見禮物縮水「4萬變9千」臭臉：福利要一樣
郭書瑤7年翻身「低收入戶→買千萬豪宅」！靠3招省錢變富婆
把握最後機會！頭獎上看1200萬1注抱回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北宜18K重機死亡車禍　黃牌騎士當場慘死、白牌騎士昏迷

BMW試車自撞2死畫面曝！肇事男大生父代子道歉：他腦中一片空白

女負氣離家被宣告死亡　警17年後同一天找到她！家人：神明真準

獨／爭蘇花改重機路權挨罰「我媽會繳」爆紅　流氓藥師父揮毫相挺

男酒測0.15辯：我吃麻油雞　警「少做一件事」讓他免罰

台版絕命終結站！後車高速猛撞　休旅車「瞬間剩一半」駕駛爆頭亡

合歡山公路山林野火影響視線　雙向交通中斷近2小時

小三「很緊」人夫衝刺太快！她笑：第1次跟我很正常　正宮崩潰早產

20車撞一團「貨車頭壓成鐵餅」！他幸運逃出僅輕傷…抖曝：快昏倒

海邊遊玩慘摔跤！宜蘭女「小腿骨折」動不了…警消協力抬她上岸

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

吳慷仁被楊謹華、鄭元暢連CUE戀情　又遭許瑋甯拿魚嚇飛：我不錄了QQ

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

狗群包圍...穿山甲寶寶無助蜷縮　獲救後穩定成長！蟻窩「整組搬」

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

快訊／北宜18K重機死亡車禍　黃牌騎士當場慘死、白牌騎士昏迷

BMW試車自撞2死畫面曝！肇事男大生父代子道歉：他腦中一片空白

女負氣離家被宣告死亡　警17年後同一天找到她！家人：神明真準

獨／爭蘇花改重機路權挨罰「我媽會繳」爆紅　流氓藥師父揮毫相挺

男酒測0.15辯：我吃麻油雞　警「少做一件事」讓他免罰

台版絕命終結站！後車高速猛撞　休旅車「瞬間剩一半」駕駛爆頭亡

合歡山公路山林野火影響視線　雙向交通中斷近2小時

小三「很緊」人夫衝刺太快！她笑：第1次跟我很正常　正宮崩潰早產

20車撞一團「貨車頭壓成鐵餅」！他幸運逃出僅輕傷…抖曝：快昏倒

海邊遊玩慘摔跤！宜蘭女「小腿骨折」動不了…警消協力抬她上岸

快訊／北宜18K重機死亡車禍　黃牌騎士當場慘死、白牌騎士昏迷

蔡英文介紹在「火星開車」的駕駛　嚴正、劉登凱來自台灣

鬆獅看醫生吵買玩具！　身上亮點「害羞5字」網笑噴：好想瞧瞧

趙炳圭霸凌受害者再曝新證據！網友灌爆《玩什麼好呢》：請他下車

新店安和夜市「只做到今晚」！開幕3年收攤…當地人跪求：蓋好市多

外籍人士入境3/1起有望鬆綁！　陳時中：一人一戶措施會持續

新冠肺炎後疫情時代的骨鬆治療

土豪年會發1.1億獎金！　超級業務「笑環抱1700萬」

娘娘出書囧遇腎結石　請出版社「別翻成泰文」原因曝光

妳有穿內衣？YooA遭性騷擾淡定「唸出帳號」　高明反擊被讚爆

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

社會熱門新聞

快訊／西濱14車連環撞！10多人死傷　北上全線封閉

撞擊瞬間曝！濃霧中連環撞　他癱坐在地後車又衝上來

1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻遭追撞夾殺亡！

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

死傷慘況曝！西濱20車連環撞　轎車爛到看不出車型

巡視魚塭遇死劫！半截車死者身分曝

家住高雄遭調職台北　月薪7萬女處長告贏家樂福

台中屁孩保時捷載妹！嗆警「外套9萬」別拉

衛星雲圖還原「西濱20車連環撞」　駕駛：起霧都看不到

西濱20車連環撞1死10輕重傷　「車子剩一半」驚悚照曝

中和屁孩大戰中年男　當警塑膠當街囂張嗆聲

西濱公路雲嘉北上路段21車大追撞　1死1命危

台版絕命終結站！休旅車「瞬間剩一半」駕駛爆頭亡

她真的是女警！屏東警宣傳照「甜美酒窩妹」搶眼

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／西濱14車連環撞！10多人死傷　北上全線封閉

撞擊瞬間曝！濃霧中連環撞　他癱坐在地後車又衝上來

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

罔腰PO凸肚照…地方媽看不下去！

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

郭書瑤7年翻身「低收入戶→買下千萬豪宅」！

1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻遭追撞夾殺亡！

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

死傷慘況曝！西濱20車連環撞　轎車爛到看不出車型

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面