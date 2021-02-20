快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度

▲今晨最低溫出現在新竹峨眉6點40分6.3度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到強烈輻射冷卻影響，今晨最低溫出現在新竹峨眉、6點40分時6.3度。氣象局也針對全台20縣市發佈低溫特報，提醒會有10度以下低溫，其中金門更是會有6度以下低溫。不過太陽出來後中南部高溫又會達到26度，有心血管疾病民眾要多加注意。

今(20)日因輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，今晚至明晨雲林、彰化、苗栗以北、宜蘭、花蓮及金門有10度以下低溫發生的機率，由於大氣偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣；又因風向漸轉東風，氣溫將持續回升，預測北部及東半部高溫約22-24度，中南部約25、26度左右，各地日夜溫差較大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

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另外，位於菲律賓東南方海面１號颱風「杜鵑」，目前持續朝菲律賓中南部群島方向移動，對台灣沒有直接影響。

▲【橙色燈號(非常寒冷)】金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範；【黃色燈號(寒冷)】基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(20日)白天起至下週一(22日)，各地持續晴朗穩定；冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、都是舒適微熱的天氣，「夜間輻射冷卻」很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右；年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。今日氣溫：北部9至25度，中部9至27度，南部9至28度，東部8至25度。明(21日)晨局部平地仍有10 度以下低溫，範圍比今天大幅縮小。

出版：06：25

更新：07：41