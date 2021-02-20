　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今晨最低溫出現在新竹峨眉6點40分6.3度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到強烈輻射冷卻影響，今晨最低溫出現在新竹峨眉、6點40分時6.3度。氣象局也針對全台20縣市發佈低溫特報，提醒會有10度以下低溫，其中金門更是會有6度以下低溫。不過太陽出來後中南部高溫又會達到26度，有心血管疾病民眾要多加注意。

今(20)日因輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，今晚至明晨雲林、彰化、苗栗以北、宜蘭、花蓮及金門有10度以下低溫發生的機率，由於大氣偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣；又因風向漸轉東風，氣溫將持續回升，預測北部及東半部高溫約22-24度，中南部約25、26度左右，各地日夜溫差較大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，位於菲律賓東南方海面１號颱風「杜鵑」，目前持續朝菲律賓中南部群島方向移動，對台灣沒有直接影響。

▲▼低溫特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲【橙色燈號(非常寒冷)】金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範；【黃色燈號(寒冷)】基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(20日)白天起至下週一(22日)，各地持續晴朗穩定；冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、都是舒適微熱的天氣，「夜間輻射冷卻」很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右；年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。今日氣溫：北部9至25度，中部9至27度，南部9至28度，東部8至25度。明(21日)晨局部平地仍有10 度以下低溫，範圍比今天大幅縮小。

出版：06：25

更新：07：41

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
台南兇殺「蔡姓角頭」遭爆恩將仇報　欠千萬賭債！吞公款處理兄弟
快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度
快訊／新店驚傳惡煞砍人！2男嗆闖紅燈轎車　背部中刀濺血
拿子宮外孕炒新聞？ 她回憶「當時差一點就走了」罵罔腰：垃圾

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度

被請客要點最貴的才不失禮！日本資深作家：適度厚臉皮是必要

年後離職潮來了！　人資進公司秒傻眼：第一天就3人

初九拜天公「8大地雷」犯了衰整年　隨口噴一句就中獎

綠鬣蜥被玩殺「嘴塞鞭炮」頭部炸裂　屍體照讓她氣炸：心理變態嗎

好市多賣場驚見「蒂芬妮綠骨灰罈」　網激推：加鮮奶超好喝

日月潭船屋擱淺！春節過完「水位降10％」…遊客嚇呆：真的快沒水

煞到「長髮正妹店員」純情男在線求搭訕法　6小時後別人先行動了

毛帽頂端常見「一顆毛球」設計　服飾史學者曝超重要用途

醫打臉罔腰人體試驗懷孕　超專業分析子宮移植被讚爆

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

媽假扮「餐廳主廚」獻拿手料理　北漂兒批超難吃...見本尊嚇歪XD

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度

被請客要點最貴的才不失禮！日本資深作家：適度厚臉皮是必要

年後離職潮來了！　人資進公司秒傻眼：第一天就3人

初九拜天公「8大地雷」犯了衰整年　隨口噴一句就中獎

綠鬣蜥被玩殺「嘴塞鞭炮」頭部炸裂　屍體照讓她氣炸：心理變態嗎

好市多賣場驚見「蒂芬妮綠骨灰罈」　網激推：加鮮奶超好喝

日月潭船屋擱淺！春節過完「水位降10％」…遊客嚇呆：真的快沒水

煞到「長髮正妹店員」純情男在線求搭訕法　6小時後別人先行動了

毛帽頂端常見「一顆毛球」設計　服飾史學者曝超重要用途

醫打臉罔腰人體試驗懷孕　超專業分析子宮移植被讚爆

全球第1輛「防彈版BMW X7」亮相！同時2顆手榴彈攻擊也炸不穿

侯佩岑首曝居家「素顏睡衣」打扮　網傻眼：認不出來

英修路挖到「羅馬大陽具」近照曝光！　考古學家驚喜：能帶來好運

走進地坑遺址看夕陽！屏東2大免費新景點　純白教堂點燈超浪漫

大腸癌手術精準麻醉提升安全性　醫師圖解

賣厝阿明／買賣屋消費糾紛多　電眼揪錯上傳公正第三方

台南兇殺「蔡姓角頭」遭爆恩將仇報　欠千萬賭債！吞公款處理兄弟

星巴克50週年「湖水綠女神系列」駕到　連魚尾都好迷人藏家樂翻

天生淺髮色被嗆「不染黑別來上學」！　女高中生求償220萬

Gogoro前研發主管自立門戶！還挖角20員工　被求償千萬結果出爐

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

生活熱門新聞

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

健身房員工婚外情！館長大過年開除人：管好老二很難？

好市多驚見蒂芬妮綠骨灰罈　婆媽瘋搶

綠鬣蜥嘴塞鞭炮炸裂　屍體照曝光

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

幼兒園月繳3500！大姑嫌貴被戰爆

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

初九拜天公8大地雷　犯了衰整年

認識6天閃嫁丹麥男被酸！台灣太太曝奮鬥史

快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度

王彩樺女兒登PTT　毒蛇鄉民推爆

台南老店「廚餘上桌」！正妹一看噁吐

日月潭船屋擱淺！遊客嚇呆：快沒水

更多熱門

相關新聞

今晨4.8度　超強輻射冷卻攻擊19縣市

今晨4.8度　超強輻射冷卻攻擊19縣市

受到強烈大陸冷氣團、超強夜間輻射冷卻影響，清晨最低溫出現在新竹峨眉鄉4.8度。氣象局也針對全台19縣市發佈低溫特報，本島除屏東外全在特報範圍內，其中又以竹苗有6度以下低溫要特別注意。至於杜鵑颱風未來對台灣有沒有間接影響？氣象專家表示還需要觀察。

今晨9℃入夜最凍探8度　杜鵑最快今生成！變天時間曝

今晨9℃入夜最凍探8度　杜鵑最快今生成！變天時間曝

今晨29分連2震！規模5.2、最大震度4級　墾丁超晃

今晨29分連2震！規模5.2、最大震度4級　墾丁超晃

今年首颱杜鵑將生成！　鄭明典貼1圖曝「特別原因」

今年首颱杜鵑將生成！　鄭明典貼1圖曝「特別原因」

強冷氣團南下中探7℃　今年首颱恐生成模擬路徑曝

強冷氣團南下中探7℃　今年首颱恐生成模擬路徑曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

快訊／高雄女當街遭砍殺4刀　忍痛指兇嫌是他

快訊／罔腰麻煩大了！惹怒高市衛生局約談　

罔腰懷孕？前男友怒：腦子放清楚

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

王嘉爾不能在韓solo因為JYP！

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

34歲你信？安宰賢瘦回男神顏值　粉絲：更帥了

她回憶「子宮外孕」險死…罵罔腰：垃圾

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面