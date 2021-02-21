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洋紅風鈴木盛開　嘉義特教學校、民生國中浪漫好風景

▲▼ 打卡曬美照趕緊來! 洋紅風鈴木已盛開 來嘉走春首選 嘉特學校旁等你來衝一波 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉特學校旁洋紅風鈴木已盛開 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

位於嘉義市區世賢路與高鐵大道路口的國立嘉義特殊教育學校，近日圍牆邊種植的整排洋紅風鈴木盛開，粉嫩燦爛的花朵帶來春意，也吸引許多網美爭相打卡及眾多攝影愛好者熱情追逐，民眾也可趁著228連假可到文化路夜市及東市場等打打牙祭，更可欣賞到美麗燦爛的洋紅風鈴木。

▲▼ 打卡曬美照趕緊來! 洋紅風鈴木已盛開 來嘉走春首選 嘉特學校旁等你來衝一波 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鐵路車庫園區洋紅風鈴木景致 。（圖／嘉義市政府提供）

專業攝影師洪年宏指出，「洋紅風鈴木」係紫葳科，屬落葉喬木，又稱紅花風鈴木、粉紅風鈴木，少部分人也稱其為紅花伊蓓樹、巴拉圭風鈴木，遠遠看時也像極了粉紅色的美麗櫻花。近日捕捉到民生國中及國立嘉義特殊教育學校(高鐵大道)旁盛開繽紛的美景，只見粉嫩的枝頭伸出牆外，微風一吹，花朵隨風搖曳，整排粉嫩花朵相當吸睛。

▲▼ 打卡曬美照趕緊來! 洋紅風鈴木已盛開 來嘉走春首選 嘉特學校旁等你來衝一波 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民生國中洋紅風鈴木景致 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府指出，洋紅風鈴木花期往年多於年底至隔年二月綻放，今年至2月4日時已經開了約7至8成，預計過年期間國立嘉義特殊教育學校旁將繽紛盛開，目前已有許多民眾陸續前來捕捉美麗的景緻，提醒民眾看美景的同時，防疫期間還是要保持適當的社交距離，並戴上口罩，謹守拱手不握手、勤洗手的好習慣。

▲▼ 打卡曬美照趕緊來! 洋紅風鈴木已盛開 來嘉走春首選 嘉特學校旁等你來衝一波 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉特學校旁洋紅風鈴木景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

美麗的花季讓人賞心悅目，值得期待，洋紅風鈴木已經燦爛盛開，接下來還有黃金風鈴木、油桐花、藍花楹、阿勃勒等接力起跑，市府歡迎民眾來「嘉」走春，尋覓美食、美景的同時，也能徜徉於浪漫的花景中，體驗不用出國，也能有一秒到國外的奇幻感受。

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