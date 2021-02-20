蔡英文為黃曙光研議「四星上將」？　總統府駁斥：通篇臆測

▲參謀總長黃曙光。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

總統府公布最新國安人事，國防部長由現任國安局長邱國正接任，而本來呼聲極高的參謀總長黃曙光6月面臨退役。因此，有報導指稱，有所謂國安幕僚在研議「調整編裝」，為其佈局「四星上將」；但據悉，這類「因人設事」的佈局，一直以來非總統蔡英文執政風格，總統府發言人張惇涵稍早也駁斥，強調該報導全為臆測並非事實。

據悉，在蔡英文的最新國安佈局中，國防方面主要強化「台美溝通」、「台美軍事合作」，而邱國正自1999年從美國陸軍戰爭學院畢業，在2018年入選該校名人堂，是首位入選的台灣人，非常熟悉美國國家戰略、軍事思維，因此蔡英文倚重他在對美溝通、台美軍事合作上無礙。

不過，邱國正執掌國防部之後，本來呼聲極高、屢次被媒體點名的參謀總長黃曙光「落榜」，外界開始擔心接下來「潛艦國造」的進度問題。據悉，潛艦小組農曆年間仍犧牲休假持續趕工，力拼6年半內完成潛艦任務，可是外界開始關心，黃曙光今年6月將面臨退役，接下來潛艦國造的總指揮大任不知能落誰身上。

因此，有媒體報導指稱，有所謂國安幕僚去年底就在研議，是否將參謀總長位階拉高，以「調整編裝」方式，把目前三星二級上將恢復成沒有服役年限的四星一級上將。內容指出，這不僅可以針對美中台新局勢，進行新佈局，有助於總長未來統領三軍，也可解決黃曙光屆齡退伍的問題。

不過，據悉，所謂針對特定人士「調整編裝」，這類因人設事的作法，並非總統蔡英文的風格。對此訊息，總統府發言人張惇涵稍早表示，該則報導通篇引述匿名消息來源，且未向總統府查證，報導內容全為臆測也並非事實，請各界勿做引用，也勿以訛傳訛。

張惇涵表示，蔡英文上任後，在國防改革上致力推動國防自主，包括：國機國造、國艦國造、潛艦國造都是重要任務，也會持續大力推動，並且下一階段的國防改革，包括：後備改革、非傳統威脅、不對稱作戰、聯合作戰等重點任務，也會全盤檢視、規劃並落實。

張惇涵並強調，只要是優秀的國軍人才，蔡英文都會全盤考量、適才適所，務必將國防整體戰力完整強化。