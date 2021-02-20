蔡英文去年親赴台南探視　國策顧問黃崑濱辭世享耆壽92歲

▲國策顧問黃崑濱辭世。（圖／黃偉哲臉書）

記者陶本和／台北報導

總統府國策顧問黃崑濱去年臥病在床，總統蔡英文當時幾度親自到台南，在台南市長黃偉哲、國策顧問黃崑虎陪同下前往探視；經過一年，黃崑濱的病情沒有好轉，20日下午3時左右辭世，享耆壽92歲。

崑濱伯在2019年底時傳出身體不適，一度住院治療，出院後臥床。在去年的5月中旬，蔡英文在黃偉哲、黃崑虎陪同下前往探視崑濱伯，停留約20分鐘。當時黃偉哲還說，蔡英文有跟崑濱伯話家常，而崑濱嬸在旁撥弄崑濱伯的手臂，崑濱伯精神就「活」了。

不過，經過不到一年時間，黃崑濱病情未見好轉，20日下午3時左右辭世，享耆壽92歲。事實上，去年重陽節前，蔡英文也有再前去探視，當時崑濱伯精神尚可，手腳還會拉被子，但今天就傳出過世的消息。

稍早，黃偉哲也透過臉書表示，去年，陪同蔡英文探訪國策顧問崑濱伯，他心之所繫的是台灣農村的人事物，「今天，崑濱伯了卻牽掛與病痛，留下他溫暖的笑容與熱切的愛鄉情懷，讓鄉親們無限追思」。

黃偉哲說，「崑濱伯請繼續看顧您所摯愛的土地，從我擔任台南縣議員開始，您的叮嚀與教誨，偉哲和所有的後輩都會謹記在心，接續打拚」。

過去，崑濱伯、煌明伯、文林伯3人，因《無米樂》紀錄片描述後壁區菁寮老農的勞動身影與樂天知命的故事而走紅，「無米樂的故鄉」後壁菁寮也成為旅遊的知名景點。

▲國策顧問黃崑濱。（圖／黃偉哲臉書）