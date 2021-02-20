超美！武陵農場2萬多株櫻花綻放　周邊交管請遊客注意

▲台中武陵農場內有2萬多株櫻花，賞櫻專車只到3月1日。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中武陵農場櫻花季熱鬧登場，農場內2萬多株櫻花恣意奔放，由於周邊交通進行車輛管制，民眾可在豐原或谷關等地預約搭乘865路公車前往梨山，再轉乘866路公車、1751、1764路公車，或是預約「梨山－武陵農場」賞櫻專車，櫻花季只到3月1日。

每到冬末春初之際，櫻花季節總是悄然翩至，嬌豔動人的召喚大家走出戶外賞花，台中市以和平武陵農場、福壽山農場、新社及后里等地最為壯觀繽紛、絢麗奪目。

今年武陵農場櫻花季已經登場，持續至3月1日，農場內擁有約2萬多株櫻花，由入口花園沿著武陵路一直到武陵山莊處處可見，尤其以新品種「粉紅佳人」最為迷人，淡淡的花香搭配層層色彩堆疊，漫步在園內，徐徐微風吹起，粉紅花瓣如雪花般飄落，彷彿置身世外仙境，令人驚艷。

除了到武陵、福壽山尋櫻外，大雪山國家森林遊樂區林道也隨處可見櫻花綻放，淡雅花香，常招來成群的冠羽畫眉、綠繡眼，此外，台灣原生的「霧社櫻」是珍貴的特有種，每年2至3月開花，雪白花色，隨風搖曳灑落一地時，就像春雪一般。

賞櫻專車每天3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，如果要搭乘865路公車通過中橫臨37便道往返谷關─梨山的民眾需提前預約搭車，有需求民眾可撥打0800-034175服務專線（服務時間：星期一至星期五08:00~12:00、13:00~17:00）電話預約。

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