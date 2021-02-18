7千人衝武陵賞花！平日搭車贈「櫻花口罩」　最後發車時間出爐

▲武陵農場櫻花季開跑，國光客運專車預約熱烈。（圖／國光客運）

記者李宜秦／台北報導

武陵農場櫻花季自大年初一展開，第一波紅粉佳人與緋寒櫻花況大爆發掀起高潮。國光客運表示，為鼓勵民眾利用平日上山賞花，即日起非假日賞櫻專車乘客加贈限量櫻花口罩。賞櫻專車將持續發車至3月1日，民眾可把握228連假搭車上山。

國光客運表示，賞花季開跑，大年初一至初五乘客反應熱烈，總共發出近200班次賞櫻專車，載送超過7000位民眾上山享受美景，本週六與週日兩天各70車次全部預約一空。

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春節期間不少民眾安排走春賞花行程，武陵農場兆豐茶園步道與隘口一帶，緋寒櫻與紅粉佳人適逢最佳觀賞期，掀起第一波高潮，不少民眾稱讚今年是近年來最美麗櫻花季，接下來有昭和櫻、琉球緋寒櫻與霧社櫻等不同品種陸續登場。

▲▼平日搭國光至武陵農場賞花送櫻花口罩。（圖／國光客運）

國光客運表示，下週一至下週五上班日將全力提升運量，擴大服務賞櫻民眾，為鼓勵民眾分流上山，搭乘非假日班次賞櫻專車將加贈限量版櫻花口罩。

國光客運賞櫻專車持續發車至三月一日（二二八和平紀念日補假），發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等地點，民眾可以在國光客運售票窗口、KLook客路網、台北轉運站APP或各大連鎖超商購買車票。