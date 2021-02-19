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霸氣求老闆「保留1本刮刮樂」　他領完錢崩潰了：差點和女友分手

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友過年期間和女友拜完財神廟，便到附近彩券行買刮刮樂，更霸氣決定買下一整本，但因身上錢帶不夠，他特地請老闆保留，並到附近超商領錢；沒想到，折返後被女友狂罵，而原因也讓他忍不住吐血。

男網友在「靠北女友my girl」娓娓道來，過年期間他跟女友到處走春逛逛，也造訪幾間有名的財神廟，而且只要拜拜完，他們一定會去買個樂透或刮刮樂。

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當時，女友想玩玩看2000元的刮刮樂，而他也覺得今年年終獎金優渥，乾脆直接花3萬6買下一整本，「看網路影片一堆說回本6成，我想還可以，但發現錢不夠，只能去附近便利商店領錢，還跟老闆說這一本幫我留，然後女友在店裡等我。」

▲過年民眾購買刮刮樂▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張榮恩攝）

怎料，等原po回到店裡，剛好有其他客人買下「他指定的那一本」的其中一張，重點是還中了10萬塊錢，瞬間成了小倆口起爭執的導火線。

女友氣噗噗狂罵，「為什麼領這麼慢，被別人買走，還只買一張。」而他則無奈直呼，明明已經請老闆幫忙保留了，不解為何還要怪他，「為了刮刮樂差點分手，你們說這扯不扯！」

對此，網友們紛紛回應，「你年終領的不錯，啊何必在意那10萬呢」、「老闆真是亂來」、「孩子這是運啊」、「你女友怎麼沒想到是你沒那個命」、「老闆不好」、「叫女友先刮啊，你去領錢，她有中就回來付錢，沒中你就直接回台北了」、「只能說你94帶賽！財神爺不X你」。

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