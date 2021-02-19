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社會 社會焦點 保障人權

地下情出大絕！遊戲總裁「神明指示」阻妻進公司　女經理休夫回報

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲遊戲公司老闆外遇自家經理，竟以「神明指示」命妻別再進公司。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

台北市1對夫妻攜手共同創業成立遊戲代理公司，豈料老闆娘卻發現丈夫竟跟新進專案傅姓女經理曖昧不清，甚至到高級餐廳用餐互相餵食，氣憤的是傅女甚至贈送丈夫「Love you 3000」字樣卡片。憤而對傅女提告求償60萬。傅女辯稱「你丈夫是國外長大」所為牽手、摟腰行為都是禮儀。台北地院認定傅侵害配偶權，判賠14萬元。可上訴。

妻子主張，自己和丈夫2010年成立公司並擔任營運長，負責遊戲代理、營運、程式規劃，一直到2019年10、11月以前都會進公司，但她不理解為何傅女於2019年9月進入公司擔任專案經理，所有員工都知道她和廖姓丈夫是夫妻關係，卻進而交往，而丈夫更以「神明指示」要她不要再進公司。

妻子更淚訴，在同年12月聖誕節時傅女送上燙印「Love you 3000」文字卡片，而丈夫甚至回送Tiffany戒指和情侶香水，並一同前往信義區高級牛排館用餐，途中甚至牽手、相互摟腰、摸頭傅女更甜蜜坐在丈夫腿上，用餐後2人一起前往旅館過夜，像極一對情侶。

不僅如此妻子也指控，他們在2020年1月間甚至約完會一起返回內湖高級住宅區，疑似同居。在2月14日情人節，傅女又送廖男印有「I LOVE YOU」字樣的手工糖果，廖男更大方回贈要價9萬餘元的愛馬仕長夾，2人並在228連假一同出外旅遊、泡溫泉。

傅女辯稱，和廖男僅是同事關係，從沒在公司見過廖男的妻子，不知對方有夫妻關係一事，而「Love you 3000」禮物是源自藝人潘瑋柏等人演唱的同名歌曲，歌詞寓意為勉勵不忘初衷，是同事間互相合作、打氣之語；並且告訴法官廖男是在國外長大，牽手、摟腰都是出於禮儀，會牽手是因為她身體異常寒冷廖男是替她暖手。

▼小三傅女表示牽手是因為手冷廖男幫她暖手，甚至表示摟腰僅是禮儀。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

傅女更解釋，會出入同一個社區因為是鄰居，下班後到超市採購日用品，才會搭廖男順風車回社區，根本沒有同居事實，2人更沒一同入住飯店或是發生性行為，甚至也沒收廖男任何禮物，2人僅是基於同事及鄰居間相互幫忙並表示自己沒有侵害配偶權。

但法官依據妻子蒐集的相關證據，認定傅女及廖男行為已逾越一般社交禮儀所允許的範圍，並且傅女稱廖男與他住同社區、不同房，卻說無法舉證廖男門牌號碼為何，故不採信傅女辯詞。

法官也據妻子的財產資料，認定妻子在傅女到職後仍有前往公司，雖然廖男在傅女到職後隔月，以「神明指示」為由要求妻子不要再進公司，但該公司當時員工不到10人，廖男已婚事實應是全部員工都知情，只有傅女辯稱不知故不採信。

此外妻子更提出與傅女前夫的對話紀錄，證實傅女因與廖男在外過夜，遭前夫發現後才離婚，前夫甚至還說「他們的事情坦白說我也無能為力」，加上廖男後來也對妻子提起離婚訴訟，並遭妻子拒絕，北院故認定傅女侵害配偶權，判賠14萬元。可上訴

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