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陸正名「電子競技員」「電競勸退」興起：認識行業內的殘酷

▲不少年輕人只看到電競選手的光環，忽略背後的嚴苛條件。（圖／CFP）

▲不少年輕人只看到電競選手的光環，忽略背後的嚴苛條件。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸官方近日正式認定從事電競相關行業的「職業標準」，並且劃分為5個等級，對於喜歡打遊戲進而想成為職業選手的年輕人，無疑帶來一劑強心針。不過，四川成都一家電競教育機構卻反其道而行，大部分沈迷遊戲的學員報名後，最終認清自己與職業選手的差距，這樣的培訓方式被稱為「電競勸退」業務。

▲陸「電競勸退」產業興起，幫助網癮青少年認識電競世界的殘酷現實。（圖／CFP）

▲陸「電競勸退」產業興起，幫助網癮青少年認識電競世界的殘酷現實。（圖／CFP）

《中國青年報》報導，隨著電子競技列為體育項目，職業電競選手成為運動員，動輒年收入上百萬元，對青少年人群形成巨大的吸引力，越來越多的青少年從小愛玩網路遊戲或手機遊戲，想走職業電競之路，把當職業電競選手作為人生理想和職業追求。

不過，職業電競行業中，選手的「黃金年齡」非常短，不僅需要努力、拼搏，還需要天賦，行業的淘汰率也非常高。「電競勸退」業務藉由學習過程，讓「網癮」青少年在高強度的訓練及刻板的操作下，認清遊戲和電競之間，現實與理想的差距，進而在求學階段避免「自信」過度而走上彎路，浪費學習的寶貴時間。

▲大陸頒布電子競技員國家職業技能標準。（圖／CFP）

▲大陸頒布電子競技員國家職業技能標準。（圖／CFP）

此外，大陸人社部近日也首次頒布電子競技員國家職業技能標準，將產業內從事不同類型電子競技項目比賽、陪練、體驗及活動表演的人員明確定義。

該標準將電子競技員劃分為5個職業技能等級，分別是五級／初級工、四級／中級工、三級／高級工、二級／技師和一級／高級技師，一級為最高，同時規劃了每一等級應具備的職業技能。

電競從業者想要進行評級，需參加理論知識考試和專業能力考核，成績皆達60分及以上為合格。兩項考試都將從電競項目操作、電競戰術實施、電競數據分析、電競活動表演、電競項目開發、管理與培訓共六個層面進行測試，其中理論知識考試將加入職業道德、基礎知識兩方面的內容。

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