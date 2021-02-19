　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與婆婆腳底板親密接觸　她揭一「超噁行徑」：氣到手在抖

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲婆媳問題之間，丈夫也扮演著重要的調和腳色。（示意圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

自古以來婆媳問題就被認為是相當難解的問題，如果又同住在一起，除非遇到天使婆婆，否則要和平相處更是難上加難。有網友發文抱怨，近期開始與婆婆的同居生活，沒想到婆婆竟然會偷跑進他們的房間外，更會拿自己的很寶貝的按摩槍按摩腳底板，一想到或許已經與婆婆有了另類的「親密接觸」，讓她不禁崩潰直呼「超噁！我真的無法。」

原PO在「Dcard」上，以「超噁….婆婆拿我的按摩槍按她的腳...」為題發文表示，最近開始備孕期，為了盡到孝道，也為了在懷孕後有人可以照料，便接婆婆一起來台北同居，沒想到這卻是惡夢的開端。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婆婆除了不能體諒原PO的作息時間，每天都會衝進房間硬拉起床吃早餐外，更會偷偷溜進房間，偷拿原PO的乳液、面膜甚至是包包使用。

原PO與丈夫商量之後，覺得此事無傷大雅，想問問婆婆是否還有缺什麼，可以幫忙購買，沒想到卻被以不要浪費錢為由遭到婉拒。

最令原PO崩潰的是，她有一支觀望很久，下了好大的決心才下手的按摩槍，竟然被婆婆偷偷用來按摩腳底板，讓她崩潰大喊，「我都拿這個抹乳液後按摩我的肩我的手，那這樣不就等於我的身體跟婆婆的腳底板親密接觸，婆婆在家都不穿拖鞋 我有潔癖真的無法。」

雖然丈夫表示，願意買一支新的按摩槍給原PO，原本的就送給婆婆，但她仍覺得委屈說道，「為什麼我要把我喜歡的東西就這樣送出去，而且重點是不知道婆婆這樣多久了，我真的是氣到現在打字手都還在抖。」

對此，就有其他網友在留言處認為，「距離是個美感，即使長輩真的對妳很好，但生活習慣不同，久了一定會有摩擦」、「我覺得你一開始接婆婆來住，這就是個錯誤」。

不過，也有網友發現，原PO在文章中詳細寫出是哪一個型號的按摩槍，便紛紛指出，「葉配（業配）請下去，謝謝」、「現在的葉姵雯都這麼會包裝的咪」、「假故事真給關鍵字業配文欸」。

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／恐怖！萬里5小時2猝死　男倒海邊瞬斷氣
驚奇畫面曝！筊杯「垂直插立」神桌布　28小時不動
罔腰宣布懷孕　前男友「鳳梨」電話被打爆！本人怒發聲
心肌梗塞到院前身亡！1個月後「患者醒了」　名醫淚喊：是奇蹟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

與婆婆腳底板親密接觸　她揭一「超噁行徑」：氣到手在抖

我們挺過了！部桃群聚事件醫護「力抗40天打勝仗」　如釋重負

連內衣顏色也管！雲林淵明國中服儀體罰惹議　教育部要派員督導

12縣市入夜探10°C！明起「暖3天再變天」　颱風水氣襲台時間曝

挑最大罐飲料！爸威脅「你媽會罵人」　兒1句神回…他讚嘆：不簡單

戀愛太黏傷感情！保持距離反而更能抓住這4個星座的心

快訊／下班時間火車故障！台鐵鶯歌=桃園「單線行車」

「匠人兄弟」堅持鶯歌百年永順豆皮店　限量隱藏美食網友狂敲碗！

開冰箱找點心！她才拿起...見弟弟「手寫6字」愣了　千人狂喊快吃

霸氣求老闆「保留1本刮刮樂」　他領完錢崩潰了：差點和女友分手

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

母租車想炫耀「沒鑰匙也可以騎」　兒崩潰狂哭阻止：妳不要騎走啦！

看到汪同伴「樹葉換肉」也想要！　黃狗咬樹枝迎接愛媽：肉肉呢？

焦凡凡過年帶婁峻碩見家人！　爺爺「站背後盯場」他緊張笑了

與婆婆腳底板親密接觸　她揭一「超噁行徑」：氣到手在抖

我們挺過了！部桃群聚事件醫護「力抗40天打勝仗」　如釋重負

連內衣顏色也管！雲林淵明國中服儀體罰惹議　教育部要派員督導

12縣市入夜探10°C！明起「暖3天再變天」　颱風水氣襲台時間曝

挑最大罐飲料！爸威脅「你媽會罵人」　兒1句神回…他讚嘆：不簡單

戀愛太黏傷感情！保持距離反而更能抓住這4個星座的心

快訊／下班時間火車故障！台鐵鶯歌=桃園「單線行車」

「匠人兄弟」堅持鶯歌百年永順豆皮店　限量隱藏美食網友狂敲碗！

開冰箱找點心！她才拿起...見弟弟「手寫6字」愣了　千人狂喊快吃

霸氣求老闆「保留1本刮刮樂」　他領完錢崩潰了：差點和女友分手

許瑋甯演到一半「男主角噴汁在她臉上」　巧妙解決尷尬

俄國梅德韋傑夫直落三希臘新星　首闖澳網決賽對決球王喬帥

連鎖眼鏡行痴漢出沒！主任狂摸女店員　老闆竟喊：第3次再報警

台南安平殺人落網3煞全收押！沒認罪應訊狂扯淡　法官：都是共犯

女兒問「安太歲是什麼？」　正妹騎士聽答案笑噴：我快搞混了

國安人事大搬風　國民黨：只是為了撤換嚴德發

豪門尪家族破百人…「無心一句話」遭私訊轟炸　黃聖依揭婆媳關係！

陳明通接國安局長　陳以信一句話總結「委屈了」

劉以豪肖想母子戴同條鑽石手鍊　戴不下變媽媽獨享

宏碁2021台灣營運挑戰再成長　ConceptD可翻轉新品開賣

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

生活熱門新聞

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

認識6天閃嫁丹麥男被酸！台灣太太曝奮鬥史

初九拜天公十禁忌曝光！做錯衰整年

王彩樺女兒登PTT　毒蛇鄉民推爆

健身房員工婚外情！館長大過年開除人：管好老二很難？

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

今晨4.8度　超強輻射冷卻攻擊19縣市

最會冷處理分手星座TOP 5

坐博愛座被嗆讓位！他「1舉動」秒讓大媽閉嘴

5星座開工後　事業運好到爆

12縣市入夜10度！明起暖3天變天

爭鮮必點品項！網推：吃完再外帶

快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　今午後變天轉雨

肝膽排石「驚魂直擊」　舌下取栓畫面曝光！黃安也找神醫嘗試

更多熱門

相關新聞

地下情出大絕！遊戲總裁「神明指示」阻妻進公司

地下情出大絕！遊戲總裁「神明指示」阻妻進公司

台北市1對夫妻攜手共同創業成立遊戲代理公司，豈料老闆娘卻發現丈夫竟跟新進專案傅姓女經理曖昧不清，甚至到高級餐廳用餐互相餵食，氣憤的是傅女甚至贈送丈夫「Love you 3000」字樣卡片。憤而對傅女提告求償60萬。傅女辯稱「你丈夫是國外長大」所為牽手、摟腰行為都是禮儀。台北地院認定傅侵害配偶權，判賠14萬元。可上訴。

刮中100萬！老闆喊要分紅　她問：該包多少

刮中100萬！老闆喊要分紅　她問：該包多少

「進新公司就喊姐」超NG！1安全做法曝光

「進新公司就喊姐」超NG！1安全做法曝光

老師改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

老師改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

過年感觸「長輩不在，家人感情散」吸共鳴

過年感觸「長輩不在，家人感情散」吸共鳴

關鍵字：

婆媳關係同居備孕按摩槍Dcard

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

快訊／趙小僑宣布喜訊：我懷孕了！

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

罔腰變性3年「腹腔懷孕」？醫：祝福你但不要鬼扯

罔腰沒卵沒子宮「高風險懷孕方法」曝：費用天價

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

罔腰男友回應了！

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

罔腰PO懷孕超音波照！「的確在子宮裡」名醫提3質疑

全台首座梯田型菜市場9月台南啟用

更多

最夯影音

更多
「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面