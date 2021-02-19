與婆婆腳底板親密接觸　她揭一「超噁行徑」：氣到手在抖

▲婆媳問題之間，丈夫也扮演著重要的調和腳色。（示意圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

自古以來婆媳問題就被認為是相當難解的問題，如果又同住在一起，除非遇到天使婆婆，否則要和平相處更是難上加難。有網友發文抱怨，近期開始與婆婆的同居生活，沒想到婆婆竟然會偷跑進他們的房間外，更會拿自己的很寶貝的按摩槍按摩腳底板，一想到或許已經與婆婆有了另類的「親密接觸」，讓她不禁崩潰直呼「超噁！我真的無法。」

原PO在「Dcard」上，以「超噁….婆婆拿我的按摩槍按她的腳...」為題發文表示，最近開始備孕期，為了盡到孝道，也為了在懷孕後有人可以照料，便接婆婆一起來台北同居，沒想到這卻是惡夢的開端。

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婆婆除了不能體諒原PO的作息時間，每天都會衝進房間硬拉起床吃早餐外，更會偷偷溜進房間，偷拿原PO的乳液、面膜甚至是包包使用。

原PO與丈夫商量之後，覺得此事無傷大雅，想問問婆婆是否還有缺什麼，可以幫忙購買，沒想到卻被以不要浪費錢為由遭到婉拒。

最令原PO崩潰的是，她有一支觀望很久，下了好大的決心才下手的按摩槍，竟然被婆婆偷偷用來按摩腳底板，讓她崩潰大喊，「我都拿這個抹乳液後按摩我的肩我的手，那這樣不就等於我的身體跟婆婆的腳底板親密接觸，婆婆在家都不穿拖鞋 我有潔癖真的無法。」

雖然丈夫表示，願意買一支新的按摩槍給原PO，原本的就送給婆婆，但她仍覺得委屈說道，「為什麼我要把我喜歡的東西就這樣送出去，而且重點是不知道婆婆這樣多久了，我真的是氣到現在打字手都還在抖。」

對此，就有其他網友在留言處認為，「距離是個美感，即使長輩真的對妳很好，但生活習慣不同，久了一定會有摩擦」、「我覺得你一開始接婆婆來住，這就是個錯誤」。

不過，也有網友發現，原PO在文章中詳細寫出是哪一個型號的按摩槍，便紛紛指出，「葉配（業配）請下去，謝謝」、「現在的葉姵雯都這麼會包裝的咪」、「假故事真給關鍵字業配文欸」。