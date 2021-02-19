指南客運司機單月加班101小時　「慣老闆7度違規」新北重罰75萬





▲指南客運7次違規。（圖／勞工局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府勞工局19日公布最新1波違法雇主名單，其中指南客運使勞工超時工作，被查到單月加班高達101小時，且已是第7次相同項目違規，遭罰75萬。

勞工局今公布違反勞基法、職業安全衛生法、性別工作平等法、勞工退休金條例的雇主名單，共查獲331家業者。名單中，指南客運及淡水客運均有使勞工超時工作，指南客運甚至有使勞工單月加班達101小時，淡水客運則有使勞工單月加班達95小時，兩家公司因為已是第7次及第6次違反同一規定，各遭重罰75萬及55萬元。



勞工局長陳瑞嘉表示，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，新北市政府亦已於109年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市櫃公司者，將加重裁罰金額20%。

陳瑞嘉指出，以違規事業單位僱用勞工人數101人以上為例，如經檢查發現未依法計給勞工加班費，第1次違規的罰鍰金額，原則上將自4萬元起算。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。

此次違法項目中，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有98家；其次出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，有52家；至於使勞工超時工作，則有48家。

另外，未足額提撥勞工退休準備金，計有1家；未繼續按月提撥勞工退休準備金，則有4家。違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有78家；另有1家因拒絕勞工育嬰留職停薪請求違反性工法而遭開罰。