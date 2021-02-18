車禍掰咖坐博愛座被嗆要禮讓！他「1舉動」秒讓大媽閉嘴：全車看著她

▲博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）



記者邱茀濱／綜合報導

博愛座的相關爭議層出不窮。一名男網友表示，上個月出車禍的腳傷還沒完全好，無法久站的他只好坐在捷運博愛座上，未料卻被一名大媽喝斥要他讓位，無奈之下他只好慢慢站起，向對方說了1句話便緩緩走下車，留下一臉尷尬的大媽。貼文一出，不少網友留言力挺，「兄弟辛苦了」、「倚老賣老」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文說，他上個月底不幸發生一場車禍，腳傷雖然已經好了很多，但走路還是不太方便，行走不僅一拐一拐的，甚至也無法久站。

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因此他上了捷運後，只好先坐在博愛座上，沒想到事後一名剛上車的大媽見狀就立馬要他讓位，在他告知對方身體不適後，大媽仍不予理會並嚷嚷著「你看起來身體很好啊，體格很好啊！我手上都是東西很累...要禮讓老人家...」就是要原PO讓座。

▲原PO貼出車禍受傷的照片。（圖／翻攝爆廢公社二館）



無奈的原PO這時只好慢慢站起，並向大媽說「我車禍受傷還沒好」，接著就一跛一跛的走下車，留下一臉尷尬的大媽，原PO還描述「車廂內所有人都看著她」。

貼文一曝光，不少人看了都氣炸，「這種老人超級多，也超級討厭！！那種嘴臉真的會想尻下去」、「被道德綁架的博愛座」、「老人都喜歡倚老賣老，習慣就好」、「現在老人家都這麼強悍搶要人讓座嗎？ 還沒遇上」、「博愛座是給有需要的人，不是老人小孩的權力」。

另外，也有其他網友表示，「我懷孕的時候有掛好孕徽章也被人趕過，倚老賣老的人很多，辛苦了」、「我之前生病頭昏超想吐，結果被叫起來之後我直接對她臉吐下去」、「我也是戰戰兢兢地坐在公車博愛座上，明明腿骨才動完手術兩個禮拜多........可是外表看不出來肢體有障礙，很怕別人覺得我是不需要座位的人........」。

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