詐騙集團買YouTube廣告攬客　女誤信「帶妳暴風式賺錢」噴飛38萬

▲刑事局對近來詐騙集團透過Youtube置入性廣告誘騙民眾投資情事提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局近來分析遭詐騙案例數據，發現詐騙集團開始透過臉書、投資網站、以及YouTube影片廣告形成密集串聯的詐騙產業鏈，詐騙集團往往透過YouTube動人賺錢的廣告，誘騙民眾參與投資註冊網站，稱稱只需投資一千元就可「暴風式賺大錢」，1名家住彰化縣的劉小姐（30歲）看到廣浩告後投資，前後總計遭詐騙匯款高達38萬元。

刑事局指出，家住彰化縣的劉小姐，日前在YouTube看到一則標榜能帶人投資賺大錢的廣告，影片標榜投注小額費用就「暴風式賺大錢」，劉小姐認為詐騙集團應不至於囂張猛打廣告，便加入影片邀約的LINE群組，對方指示劉小姐註冊財務顧問網站，稱投資最低只需要1千元，劉小姐認為費用不高，未加熟慮就轉帳到對方指定的帳戶。

▲刑事局對近來詐騙集團透過Youtube置入性廣告誘騙民眾投資情事提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

劉女接著又被指示加入另一個LINE群組，裡面都是滿滿的投資訊息，看得劉小姐眼花撩亂，瞬間賺錢彷彿變成好簡單的事情，接著群組內一位暱稱「媽祖婆」的操盤手表示，有代操投資活動可以賺錢。

劉小姐便再次加入媽祖婆個人LINE ID詳談投資狀況，這位媽祖婆會提供網路博弈期號，剛開始依據對方指示下注都會贏，致使劉小姐見獵心喜，投資金額越來越大，總共匯款38萬元後，系統顯示她已經賺到300多萬元。

劉女真的以為自己賺到大錢，但某日操作過程突然步調加快，開始跟不上操盤手腳步，系統顯示所賺金額越來越少，而對方還指責是劉女操作方式錯誤，造成數據大亂。直到最後系統顯示只剩幾千元時，劉女還想認賠出場，卻發現網站突然關閉，LINE帳號也被封鎖，這才發現一切都是騙局。

警方發現近期假投資詐騙，歹徒拍攝短影片置入於YouTube廣告，利用影音催眠的雙重效果，加深民眾想投資的慾望，這些內容都以「買空賣空」或「穩賺不賠」的詐騙口號，保證投資者每週可以固定獲利，但詐騙集團「收成期」就會關閉所屬網站、導致民眾血本無歸。刑事局呼籲民眾切莫再被類似手法詐騙，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

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