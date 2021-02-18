　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

情人節海灘散步！13歲少女驚見「1顆人頭」漂向她...

▲▼人骨,骷顱頭,謀殺,棄屍,活人祭祀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲少女與父親散步，卻撞見不可思議之事，讓少女嚇到失魂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

英國一名13歲少女與父親在海灘散步時，竟看到一顆人類頭骨直接漂到海灘上，還差一點被少女踩中，嚇得2人急忙報警，警方到場後也確認是一顆人類頭骨，目前已交由法醫小組鑑定。

根據《每日郵報》（dailymail）報導，事件發生在埃塞克斯（Essex）的爾蘭海灘（Irlam’s Beach），情人節（14日）當天下午3點多父女2人在海灘散步時，意外發現了這顆頭骨，並馬上報警處理。事件曝光後也引發許多民眾關注，不少人也質疑事件真實性，懷疑可能是有人惡作劇，將假人頭丟在海灘上嚇人。

Eric Patrick Andrew 發佈於 2021年2月17日 星期三

▲警方證實頭骨是真的人類頭骨。

不過埃塞克斯警局發言人隨後也證實，這顆頭骨是真正的人類頭骨，目前還在調查頭骨所屬的年代和身份，「目前尚不清楚頭骨有多大年齡，但我們認為可能是受潮汐影響頭骨才會被沖上岸，現在還沒有任何與事件相關的可疑目標。」

當地議員麥克（Mike Bush）表示，在法醫鑑定結果出爐前，任何對於頭骨的結論都是錯誤的，不過他認為這顆頭骨很可能與附近歷史有關，「這地區的沿海地帶人類定居的歷史久遠，時常會發現一些古代文物，因此研究這顆頭骨很可能會帶來有趣的發現。」

目前調查持續進行中，警方也已排除頭骨與去年8月在薩德伯里（Sudbury）河川發現的人骨有關。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
證實了！勞斯萊斯副駕女友是「世新小昆凌」讚男友：很Man
逼穿情趣內衣性侵590次！台南少女「見爸被抓」淚崩
老媽把「歷年紅包」全還她！數字嚇呆打工妹鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

惡犬突襲！女娃慘遭「撕咬狠甩」如布偶　驚悚畫面曝光

德州急凍！吊扇馬桶結出鐘乳石冰　她家「魚缸→冰塊」傻眼：OMG

情人節海灘散步！13歲少女驚見「1顆人頭」漂向她...

累積368億個狗狗幣　「神秘大金主」持股28%價值近600億

現代汽車驚傳員工輕生！30多歲男絕望從公司大樓躍下！留遺書一張

長太正不適合工作！英「最美公車司機」被否定　想用40年反轉印象

腹脹6個月…肚子愈變愈大！　婦卵巢取出「25kg巨型腫瘤」才知罹癌

家長拒看《鬼滅》第二季！「遊郭」臉紅心跳　他羞：不知怎教孩子

3少女外出未歸！家屬尋人驚見「嘴流白汁」　手腳遭綑慘死農田

全球首例！英國批准「自願染疫」人體試驗　1個月內展開

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

惡犬突襲！女娃慘遭「撕咬狠甩」如布偶　驚悚畫面曝光

德州急凍！吊扇馬桶結出鐘乳石冰　她家「魚缸→冰塊」傻眼：OMG

情人節海灘散步！13歲少女驚見「1顆人頭」漂向她...

累積368億個狗狗幣　「神秘大金主」持股28%價值近600億

現代汽車驚傳員工輕生！30多歲男絕望從公司大樓躍下！留遺書一張

長太正不適合工作！英「最美公車司機」被否定　想用40年反轉印象

腹脹6個月…肚子愈變愈大！　婦卵巢取出「25kg巨型腫瘤」才知罹癌

家長拒看《鬼滅》第二季！「遊郭」臉紅心跳　他羞：不知怎教孩子

3少女外出未歸！家屬尋人驚見「嘴流白汁」　手腳遭綑慘死農田

全球首例！英國批准「自願染疫」人體試驗　1個月內展開

昱厚生技研發用噴的新冠藥物　最快3月申請二期臨床

躲了數年成兄弟！二宮和也自爆「逃避合作妻夫木聰」　原因超暖

「不愛了但還是對你好奇」　不想復合卻還會默默關注前任動態的星座Top5 

13天2起校園霸凌扯密室審問　高市教育局：「案外案」值得檢討

開工第二天又來擾台！　共機下午進入我西南空域遭廣播驅離

國二女遭霸凌校長關門審問　校方不認封口令...高市教育局：懲處

河堤邊開滿「草莓棉花糖」！嘉義風鈴木爆炸盛開　整片粉色超夢幻

貓孫霸氣喵叫討親親！　祖孫倆露「同款萌臉」融化網：長好像～

富豪男友撞爛勞斯萊斯！世新小昆凌PO「胖黑RR」合照：謝謝保護

宵夜攤「菊花肉」好謎　吃貨認證必吃！加碼激推老鼠肉：嫩又Q彈

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

撞球「黑寡婦」罹癌　生命不到1年

「世界最醜男」娶3嬌妻育8子！魯蛇爆紅變歌手

27歲高學歷正妹出任董事會　長太美被辭職

25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！悲慘下場曝

最老「少年犯」關68年出獄！從沒見過高樓大廈

德國BNT將出售輝瑞疫苗給台灣

快訊／99歲英國「菲利普親王」緊急入院

白宮顧問致函王美花　尋求解決汽車晶片短缺

癡情空姐為救男友衝火燒車現場　全身80%燒傷命危

夫懸崖狠推孕妻　她墜300m高空慘死

臉書槓上澳洲！　平台全面封殺澳洲新聞連結

婚禮上竟「婆媳撞衫」網氣瘋：根本想嫁兒子

更多熱門

相關新聞

狂男盜墓挖人骨　煮湯滿足猛啃

狂男盜墓挖人骨　煮湯滿足猛啃

挖別人祖墳已經非常過分，如果又把別人祖先遺骸「煮湯」，後代應該會氣炸，加拿大就發生過這種離奇事件，20多歲男子盧卡斯（Lucas Dawe）2019年4月闖入一處古老墓地，挖開一具至少埋葬100年的墳墓，將裡面的人骨「熬湯」爽喝狂啃。警方抓到盧卡斯後也相當傻眼，但也只能通知墳墓主人的後代，「你的祖先遺骨被人煮湯喝了。」

阿茲特克「獻祭」骷髏塔鑲滿頭骨

阿茲特克「獻祭」骷髏塔鑲滿頭骨

金門海灘又見3枚未爆彈！2個月發現28枚

金門海灘又見3枚未爆彈！2個月發現28枚

即／遊客爽玩金門！海灘驚見未爆彈

即／遊客爽玩金門！海灘驚見未爆彈

西伯利亞驚見骸骨公路！揭獵奇內幕

西伯利亞驚見骸骨公路！揭獵奇內幕

關鍵字：

人骨海灘Irlam’s Beach埃塞克斯

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

曾國猷離婚！前妻：當初會嫁全因公公是曾志偉

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面