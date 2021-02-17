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傳最快下周運送首批「AZ疫苗」抵台　華航回應了

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心先前宣布台灣確定取得20萬劑AZ疫苗，最快2月底到貨、3月施打。據傳華航接獲一筆疫苗貨運訂單，外界分析疫苗可能將由華航運送，對此，華航也做出回應。

▲▼牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗,AZ疫苗。（圖／路透）

▲牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發AZ疫苗。（圖／路透）

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據傳華航接獲疫苗貨運訂單，而指揮中心先前宣布最快2月底20萬劑AZ疫苗就將到貨，外界分析，首批疫苗可能就是由華航負責運送。對此，華航表示，目前未接到運送通知，對於需求低溫或超低溫運送的新冠疫苗冷鏈空運服務，華航都已做好準備，若有運送需求，可隨時配合。桃機則表示，目前沒有收到任何通知。

華航是全球醫藥品冷鏈物流領導航空公司，也是台灣當前唯一獲得國際航空運輸協會IATA醫藥品冷鏈運輸認證（CEIV）的航空公司。

▲▼COVID-19疫苗接種對象優先順序。（圖／指揮中心提供）

▲COVID-19疫苗接種對象優先順序。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心公布資料，我國向國際洽購疫苗近2000萬劑，分別是與AZ購買1000萬劑、莫德納採購505萬劑以及從COVAX平台分配476萬劑；另與國內疫苗廠談1000萬劑疫苗合約。

COVAX首波分配到20萬劑AZ何時會到？陳時中表示，已在等最後兩個程序，其中一個WHO緊急使用授權（EUA）已經通過；另一個是我國也要通過個別藥廠的審核，已和韓國聯絡，對方也已送資料，內容相當完整。

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