男「抱枕摀鼻」硬上LOL女隊友：悶死你　「怕報警」搶她手機秒逃

▲男子先與13歲少女發生關係，一個月後，還性侵一起玩英雄聯盟的女隊友。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／高雄報導

黃姓男子2018年4月與一名13歲少女小金（化名）發生關係2次，並在同年5月性侵一起玩線上遊戲「英雄聯盟」（LOL）的女網友小琪（化名），當時他擔心犯行曝光，更將小琪手機搶走。一審屏東地院依與未滿14歲女子性交、強制性交以及搶奪罪將黃男判刑7年，案經上訴，二審高雄高分院駁回。

判決指出，黃男2018年4月間在不違反小金意願前提，二度於網咖廁所內，與小金發生關係，惟小金當時為通報的失蹤人口，警方尋獲才揭開整起事件，事後小金父親得知全情，決定提告。

同年5月，黃男於線上遊戲「英雄聯盟」結識小琪後，向對方聲稱「可幫她打遊戲，陪她去看醫生」，以此方式讓小琪說出自己租屋處的地址。不料，黃男到小琪住家後，發現小琪獨居，竟強行將對方抱到床上，持抱枕悶住小琪口鼻「要悶死你」，接著脫褲性侵得逞。小琪當下嘔吐、身體不適，希望黃男可協助打119，怎料，黃男見小琪解鎖手機時正準備撥打110，竟立刻搶走手機，逃離現場。事後，小琪向鄰居求救並報警，才揭發黃男狼行。

黃男坦承對小金的犯行，但否認小琪指控，辯稱雙方當下沒有掙扎，小琪有向他表示願意，而搶奪手機只是擔心「小琪反悔報警」，後來他已請朋友將手機歸還給小琪，並沒有不法意圖。

一審屏東地院勘驗相關事證後，依與未滿14歲女子性交、強制性交以及搶奪罪，將黃男判刑7年。黃男不服結果，提上訴稱，小金部分量刑過重，並再次否認對小琪的犯行。

不過，二審高雄高分院不採信黃男說詞，認為黃男至今仍未與小金、小琪致歉及達成和解，顯見其尚未悔悟，態度難認良好，審酌原判決審理內容，最終以原審無誤駁回上訴。