「500萬劑BNT疫苗」被打壓攔截！陳時中：有人不希望台灣太高興

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷／台北報導

各國陸續開始施打新冠肺炎疫苗，而台灣當初取得疫苗過程也困難重重，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上電台節目專訪首度透露，當時原本新聞稿都寫好了，準備要向外界發布，但因為有外力介入，「有人不希望台灣太高興」，所以突然被攔截。

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陳時中今上資深媒體人周玉蔻電台節目專訪，訪問中再度被問及BNT疫苗破局事件，陳時中表示，當時是直接跟BNT談，那時候新聞稿都準備好了，500萬劑原本要來了，講出來之後，有人就不希望台灣太高興，就被攔截下來了。

周玉蔻也直接追問是不是中國大陸施壓？還是台灣有人故意搞破壞？陳時中則回應「確實當時已經走到最後一步了，已經準備好新聞稿了，台灣故意破壞可能性不高，只是有些人會說話，打亂我們原本的佈局。」

陳時中也藉此機會再度澄清，並沒有要隱匿疫苗採購的內容，「因為很擔憂一些外力介入情況，當時BNT簽訂就要跟大家講，不過被攔截那天還是忍住沒有講，至今雙方一樣完全沒簽合約。」

周玉蔻也直問，有代理權的上海復興是否有透過管道直接和台灣談？陳時中也直言，他們本身沒有，並推測當時會被攔截，畢竟一開始所謂大中華地區代理，有把台灣算進去，要當總代理權。