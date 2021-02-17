　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國1「9車連環撞」　車流「紅爆」回堵5公里

快訊／國1「9車連環撞」　車流回堵3公里。（圖／翻攝國道即時影像）

▲現場畫面。（圖／翻攝國道即時影像）

記者陳俊宏／台北報導

國道1號南下351.5K、過岡山路段，今天（17日）上午8時39分發生9小客車追撞交通事故，占用內側和中間車道，現場時速「紅爆」剩33公里。

高公局南分局、國道公路警察已在現場進行處理，後方車流回堵約5公里，請駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿觀望，小心行駛。

▼現場畫面。（圖／翻攝國道即時影像）

快訊／國1「9車連環撞」　車流回堵3公里。（圖／翻攝國道即時影像）

▼車流回堵5公里。（圖／翻攝國道即時影像）

快訊／國1「9車連環撞」　車流回堵3公里。（圖／翻攝國道即時影像）

▼現場時速「紅爆」剩33公里。（圖／翻攝高公局網站）

快訊／國1「9車連環撞」　車流回堵3公里。（圖／翻攝高公局網站）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
渣男扮假醫師騙婚！劈腿空姐護理師　全靠「秘書米雪兒」
台股開紅盤破紀錄！早盤大飆500點站上萬六　台積電大漲5.3
快訊／國1「9車連環撞」　車流回堵3公里
旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」　後製沒上小草莓⋯觀眾全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1「9車連環撞」　車流「紅爆」回堵5公里

快訊／國1林口不平靜！大貨車追撞小貨車　南下路口封閉

影片曝光！國5轎車撞匝道起火　駕駛拋車外慘死

台南凶殺案內幕曝！死者毒趴躲警遇仇家嘲笑　刺傷小弟遭追殺

快訊／國1小客車追撞緩撞車　「紅爆」回堵5公里

神鬼渣男起底！騙婚劈腿空姐護理師　全靠「秘書米雪兒」

聽到「不要對女生這麼兇」　高雄男氣炸發飆！下秒反被揮拳教訓

連鎖牛排館「碟子1天被偷40個」　玫瑰鹽整罐帶走！業者傻眼

帥消防二度偷吃人妻　LINE自曝「2字」打臉！還要賠償40萬

大二美眉俏女警！處理車禍「遇這事」好害羞　克服水魔追求專業

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

快訊／國1「9車連環撞」　車流「紅爆」回堵5公里

快訊／國1林口不平靜！大貨車追撞小貨車　南下路口封閉

影片曝光！國5轎車撞匝道起火　駕駛拋車外慘死

台南凶殺案內幕曝！死者毒趴躲警遇仇家嘲笑　刺傷小弟遭追殺

快訊／國1小客車追撞緩撞車　「紅爆」回堵5公里

神鬼渣男起底！騙婚劈腿空姐護理師　全靠「秘書米雪兒」

聽到「不要對女生這麼兇」　高雄男氣炸發飆！下秒反被揮拳教訓

連鎖牛排館「碟子1天被偷40個」　玫瑰鹽整罐帶走！業者傻眼

帥消防二度偷吃人妻　LINE自曝「2字」打臉！還要賠償40萬

大二美眉俏女警！處理車禍「遇這事」好害羞　克服水魔追求專業

「500萬劑BNT疫苗」被攔截至今沒簽約！陳時中：有人不希望台灣太高興

投注站兔子衝出籠　幸運夫妻刮中500萬

金牛年匯市開盤！新台幣早盤勁揚逾4角　來到27.96元

無視座位有小孩直接坐下　三寶爸反嗆母子：2人要這麼大位？

溯源報告已與中方達成共識！　WHO專家組：沒有受影響得出結論

大改款前先降價「71.5萬起賣一波」！Skoda釋出新年式Fabia售價

連4日0確診！陳時中初六開工大談部桃群聚「最危機2大時刻」

台股開紅盤破紀錄！早盤大飆500點站穩萬六　台積電漲5.38%

天天敷真的好？關於面膜「疑難雜症」Q＆A一次解答

快訊／國1「9車連環撞」　車流「紅爆」回堵5公里

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

神鬼渣男這模樣「騙婚千萬嬌妻」　手法曝光！吃遍台美正妹

台南殺人案　奪命車留清晰血掌印

失控婦大鬧星巴克！飲料淋櫃台　嗆店員出來講

快訊／開工日不平靜！　國5火燒車1人亡

秦檜替皇帝背黑鍋　「岳飛太白目」必須死

開工前洗愛車　基隆男洗到一半猝死車旁

快訊／國1「9車連環撞」　車流「紅爆」回堵5公里

快訊／國1小客車追撞緩撞車　「紅爆」回堵5公里

台南安平驚傳砍人1死　兇嫌開車逃逸

更多熱門

相關新聞

即／國1林口不平靜！大貨車追撞小貨車　南向路口封閉

即／國1林口不平靜！大貨車追撞小貨車　南向路口封閉

國道1號南下40.2K、林口交流道前外側，今天（17日）上午8時16分發生一輛大貨車和1輛轎車追撞，並占用外線，事故於8時36分排除，回堵2公里，時速剩45公里，車流疏解中，請用路人小心駕駛。

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

雪隧回堵4.5公里！國5北上恐塞10小時

雪隧回堵4.5公里！國5北上恐塞10小時

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

快訊／國道「基隆客運」火燒車！46人驚逃

快訊／國道「基隆客運」火燒車！46人驚逃

關鍵字：

國道

讀者迴響

熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

停車被擋！霸氣賓士女「拆車牌」

塞車到厭世　驚見汪隔空軍備競賽

米克斯「憨厚臉」6個月完全沒變

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面