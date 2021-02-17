快訊／國1「9車連環撞」　車流「紅爆」回堵5公里

▲現場畫面。（圖／翻攝國道即時影像）
記者陳俊宏／台北報導
國道1號南下351.5K、過岡山路段，今天（17日）上午8時39分發生9小客車追撞交通事故，占用內側和中間車道，現場時速「紅爆」剩33公里。
高公局南分局、國道公路警察已在現場進行處理，後方車流回堵約5公里，請駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿觀望，小心行駛。
▼現場畫面。（圖／翻攝國道即時影像）
▼車流回堵5公里。（圖／翻攝國道即時影像）
▼現場時速「紅爆」剩33公里。（圖／翻攝高公局網站）
▲現場畫面。（圖／翻攝國道即時影像）
記者陳俊宏／台北報導
國道1號南下351.5K、過岡山路段，今天（17日）上午8時39分發生9小客車追撞交通事故，占用內側和中間車道，現場時速「紅爆」剩33公里。
高公局南分局、國道公路警察已在現場進行處理，後方車流回堵約5公里，請駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿觀望，小心行駛。
▼現場畫面。（圖／翻攝國道即時影像）
▼車流回堵5公里。（圖／翻攝國道即時影像）
▼現場時速「紅爆」剩33公里。（圖／翻攝高公局網站）
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