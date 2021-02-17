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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

深海高難度處理爆裂物　海軍「水行俠」考驗專業能量

海軍械彈處理專精班　強化水下作業隊員專業能量

軍聞社／記者陳軍均高雄電

海軍水下作業大隊水中械彈處理中隊，專責水中各種爆裂物處理任務，這群「水行俠」除了潛水能力要強之外，還要面對更具危險性的工作，因此在成為正式隊員前，還得踏出第一步，也就是完成「械彈處理專精班」的考驗。

要成為海軍水下作業大隊成員不是一件容易的事，必須同時具備陸上體能、海上長泳、徒手潛泳、水中裝備故障排除，以及綜合技能訓練等考驗，才能掛上榮耀的「金龍徽章」，而更進階的「水中械彈處理中隊」，得在能見度極低且充滿水壓的海底，執行爆破作業，所以隊員們必須在不同環境下，學習完成操作裝備及安全處置爆藥，以勝任水下作業的各項高風險任務。

「械彈處理專精班」在訓練上，有一大重點便是爆裂物處理，課程包含陸上、特種、水下的模擬爆破，學習在不同的環境下如何安全的處置爆裂物，爆裂物處置本身就是極具專業及危險性的任務，將環境換到水中，更是難上加難，尤其爆藥具備高度危險性，所以在專業學識上是完全不能馬虎，教官在課堂上會帶領學員認識各式彈體，從外型、顏色去辨別，並對爆藥形式與作動原理認識，才能夠配合環境決定如何引爆。

無論是組裝藥、電雷管的接合都有風險，因此在訓練上，班隊會先在陸上熟稔設置流程，等到隊員們有信心後，才會將爆破訓練帶到海上去，學習克服深海環境，執行處理爆裂物的專業技能。

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