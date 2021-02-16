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遊墾丁「4萬現鈔不見」　一通電話神轉！7千人刷讚：還不爆玩

▲▼爆廢公社二館，4萬元現金不見了　一通電話後逆轉！（圖／翻攝恐龍賽車場）

▲遊客撿到4萬元現金，趕緊向業者通報！（圖／翻攝恐龍賽車場）

網搜小組／劉維榛報導

再次見證台灣最美麗的風景！一名男網友驚呼，最近帶著親戚去墾丁走春，不料堂哥身上4萬元現鈔全不見，正當大家猜想是竊賊扒走了，結果突然來了一通貴人電話，原來一行人曾去賽車場遊玩，現場整疊掉出，其他客人拾金不昧，趕緊捧現鈔歸還給櫃檯，而業者調出監視器順裡找到原PO，掀起網友讚爆！

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》表示，過年期間他載著堂哥一家人、朋友去墾丁遊玩，怎料昨（15）日晚上，堂哥發現身上3至4萬現鈔憑空消失，急得大夥翻遍包包，無奈就是不見現金蹤影。

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正大家鬱卒滿點時，「一開始以為是在大街的時候遇到扒手...」此時一通電話突然想起，電話另一頭是賽車場業者，劈頭便告知撿到錢了，他們調閱監視器察看，發現是原PO一行人所遺失，頓時讓堂哥鬆了一口氣。

原PO解釋，當初因人數眾多，怕賽車場客滿，所以有先致電詢問，而這一通電話變成了重要關鍵。業者撿到錢後，先是趕緊送往派出所報案，不忘化身為偵探調閱遊客身影，甚至鍥而不捨翻通聯記錄，最後才找到原PO電話。

對此，原PO藉由社團替堂哥向業者表達謝意，「非常感謝恐龍賽車場的全體同仁，謝謝你們主動找監視器還跟我們聯絡，讓我們有驚無險！」而賽車場業者也在粉專謙虛表示，「拾獲金額不小，遺失的人一定很緊張，還好最後有找到失主，也感謝遊客們拾金不昧，值得學習！」

▲▼4萬元現金不見了　一通電話後逆轉！網友力推：店家太讚挺一波（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲原PO感激致謝！（圖／翻攝爆廢公社二館）

文章曝光後，底下網友瘋狂刷讚，「去墾丁還不玩爆這家」、「這家場地和工作人員都很棒，不用大家推就已經是必爆滿店家了」、「掉錢真的很鬱卒！還好失而復得！員工素質很好」、「好棒，都是有褔氣的人」、「好店家，下次一定支持」、「上次帶狗狗去玩，他們還有幫我們顧狗狗，服務態度也超好」。

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ET快訊
他遊墾丁4萬現鈔不見！鬱卒猜被扒走　一通電話神轉
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現鈔現金墾丁賽車

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