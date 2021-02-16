2022選基隆市長？　高嘉瑜語塞：要選也會選…不能說太快啦

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

選區在台北市南港和內湖的民進黨立委高嘉瑜，除夕回基隆發春聯和鄉親博感情，但就連澎湖、彰化、台中也看得到她的春聯，她笑說不選總統不行了。對此，高嘉瑜16日說是開玩笑的，對於是否會選基隆市長，她說「如果我真的要選的話，應該也是會選…痾其實很多話也不能說得太快啦！」

高嘉瑜表示，全台灣各地都有貼她的春聯，感受到大家對她的支持和喜愛，選總統之前，大家會比較希望她去辦各地辦巡迴演唱會，最近在Clubhouse上有來自各地的網友，過去必須到現場去，大家才能聽到她的聲音，現在Clubhouse上就能聽到她每個晚上娛樂大家，大家也非常開心，2024各黨都有非常多優秀的人選，黨內也有更多人氣王，自己當然是開玩笑的，反正有夢最美，會繼續朝目標和夢想前進。

被問到選總統是一個夢嗎？高嘉瑜說，「嗯…痾…哈…是一個夢嗎？其實我人生沒有想過要選總統這件事，我都是嘴巴上說說，開玩笑啦！並沒有真的要選總統」。

對於2022是否回鄉參選基隆市長，高嘉瑜回應，剛當選立委，若2022馬上選縣市首長，有點太快，「如果我真的要選的話，應該也是會選…痾其實很多話也不能說得太快啦！也不能說得太早，但是我就是繼續努力就對了，目前並沒有那麼快在2022有參選的可能」。