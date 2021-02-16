　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習近平：排除貧困地區的小康　就沒有建成小康社會

▲▼1月22日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表重要講話。（圖／新華社）

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。（圖／新華社）

記者劉亭／綜合報導

大陸國家主席習近平在16日出版的第4期《求是》雜誌發表重要文章，強調全面建成小康社會，最艱巨最繁重的任務在農村、特別是在貧困地區；沒有農村的小康，特別是沒有貧困地區的小康，就沒有全面建成小康社會。

根據新華社報導，習近平發表《在河北省阜平縣考察扶貧開發工作時的講話》中指出，消除貧困、改善民生、實現共同富裕，是社會主義的本質要求。對各類困難群眾，要格外關注、格外關愛、格外關心，千方百計幫助他們排憂解難。

文章提到，幫助困難群眾特別是革命老區、貧困山區困難群眾早日脫貧致富，到2020年穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療、住房，是中央確定的目標。要堅持因地制宜、科學規劃、分類指導、因勢利導，從實際出發，真正使老百姓得到實惠。

文章指出，農村要發展，農民要致富，關鍵靠支部。要增強村黨組織聯系群眾、服務群眾、凝聚群眾、造福群眾的功能，真正發揮戰斗堡壘作用，成為帶領鄉親們脫貧致富奔小康的主心骨、領路人。


「我們黨就是為人民服務的。」文章強調，要一心一意為老百姓做事，心裡裝著困難群眾，多做雪中送炭的工作，常去貧困地區走一走，常到貧困戶家裡坐一坐，常同困難群眾聊一聊，多了解困難群眾的期盼，多解決困難群眾的問題，滿懷熱情為困難群眾辦事。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
台積電男年薪200萬「每天一杯飲料」卻追不到店員　網曝關鍵2
iPhone用了6代才發現「時鐘小巧思」！千人驚呼+1：現在
快訊／升級「強烈冷氣團」！連3天探8度　午後變天
老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」　還穿婆婆褲子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

磕一個頭一個紅包！外甥女「無敵加速」小姨腿嚇軟　跪地掏7000元

WTO任命伊衛拉新秘書長　大陸商務部深夜急表態：眾望所歸！

遊樂園「飛椅高空噴出」墜落　連環撞路人釀16傷...影片曝光！

「豬王」淪史上最綠皇帝！為江山向大臣「借精」　連12子非親生

習近平：排除貧困地區的小康　就沒有建成小康社會

反壟斷盯上網約車！陸交通部：別以為大了就不能倒

「天問一號」橫著繞變豎著繞！　將拍攝到火星南北極

過年爽買新車焚香求平安！　下秒「引擎起火燃燒」看傻眼

黎智英被控「非法集結案」　今押解出庭料審10天

「古代偽鈔很少？」5個原因揭密：一張紙如何擊退假造者

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

磕一個頭一個紅包！外甥女「無敵加速」小姨腿嚇軟　跪地掏7000元

WTO任命伊衛拉新秘書長　大陸商務部深夜急表態：眾望所歸！

遊樂園「飛椅高空噴出」墜落　連環撞路人釀16傷...影片曝光！

「豬王」淪史上最綠皇帝！為江山向大臣「借精」　連12子非親生

習近平：排除貧困地區的小康　就沒有建成小康社會

反壟斷盯上網約車！陸交通部：別以為大了就不能倒

「天問一號」橫著繞變豎著繞！　將拍攝到火星南北極

過年爽買新車焚香求平安！　下秒「引擎起火燃燒」看傻眼

黎智英被控「非法集結案」　今押解出庭料審10天

「古代偽鈔很少？」5個原因揭密：一張紙如何擊退假造者

台北市區也能免費賞楓！一整排「橘紅楓香行道樹」體驗異國味

橋下尾隨OL...台中男搭訕不成竟襲胸！被逮扯喊：我只有拍肩膀

說・流行／韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

塞在高速公路「好想睡」怎麼辦　這4招減輕長途駕駛疲勞！

婆婆堅持手洗衣物！封印洗衣機　人妻月給7千曝「傻眼答案」

肉圓塞進滿滿筍丁餡！內湖40年人氣老店　必喝清爽Q彈魚丸湯

影／專精1個社區！這家房仲店年創近3千萬業績　換紗窗也是服務之一

軌道經濟利多　鄉林：台中科技新貴興起「逐捷運而居」新熱潮

朱立倫打麻將聽東風　高嘉瑜：想選總統連國粹都不懂

開工紅包不是拿來花的！命理師：這招翻轉財運「小錢滾大錢」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

大陸熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

父親病逝不到1年！母女同時懷孕…

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

幫學生貸款77萬！63歲教師退休金遭凍

朋友送6隻雞狂噴屎　他強制穿上尿布

古代偽鈔很少？5個原因揭密

三國馬超形象逆轉！竟是不忠不孝之人

可憐女童午餐撿爛橘子吃！悲慘身世曝

過年買新車焚香求平安！　下秒「引擎起火燃燒」

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

網紅吊橋突側翻　遊客尖叫掉茶園

緊急封山400年！調查團闖死亡禁區失聯

太監玩遍後宮女人　還硬上皇后

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

臨停擋入口！遭BMW「神級倒車」封印　車主歉：你厲害

小嫻痛揭「民宿破壞事件」畫面曝

父親病逝不到1年！母女同時懷孕…

少婦午休躲廁所跟老闆啪啪啪　綠帽夫崩潰

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面