習近平：排除貧困地區的小康　就沒有建成小康社會

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。（圖／新華社）

記者劉亭／綜合報導

大陸國家主席習近平在16日出版的第4期《求是》雜誌發表重要文章，強調全面建成小康社會，最艱巨最繁重的任務在農村、特別是在貧困地區；沒有農村的小康，特別是沒有貧困地區的小康，就沒有全面建成小康社會。

根據新華社報導，習近平發表《在河北省阜平縣考察扶貧開發工作時的講話》中指出，消除貧困、改善民生、實現共同富裕，是社會主義的本質要求。對各類困難群眾，要格外關注、格外關愛、格外關心，千方百計幫助他們排憂解難。

文章提到，幫助困難群眾特別是革命老區、貧困山區困難群眾早日脫貧致富，到2020年穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療、住房，是中央確定的目標。要堅持因地制宜、科學規劃、分類指導、因勢利導，從實際出發，真正使老百姓得到實惠。

文章指出，農村要發展，農民要致富，關鍵靠支部。要增強村黨組織聯系群眾、服務群眾、凝聚群眾、造福群眾的功能，真正發揮戰斗堡壘作用，成為帶領鄉親們脫貧致富奔小康的主心骨、領路人。



「我們黨就是為人民服務的。」文章強調，要一心一意為老百姓做事，心裡裝著困難群眾，多做雪中送炭的工作，常去貧困地區走一走，常到貧困戶家裡坐一坐，常同困難群眾聊一聊，多了解困難群眾的期盼，多解決困難群眾的問題，滿懷熱情為困難群眾辦事。