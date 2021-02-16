愛莉莎莎3分鐘4度鞠躬道歉　蒼藍鴿籲停止攻擊：莎莎也辛苦了

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎與台大兒科醫師「蒼藍鴿」的事件鬧得沸沸揚揚，雖然她已經在14日拍片4度鞠躬道歉，但網友抨擊仍未平息。對此，蒼藍鴿15日在愛莉莎莎的道歉影片下方留言，表明的確有收到道歉信，內容也很有誠意，希望大家不要繼續攻擊，「莎莎也辛苦了。」

▲愛莉莎莎4度鞠躬道歉。（圖／翻攝YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

愛莉莎莎14日在3分02秒的影片中4度鞠躬道歉，她提到，最近很多醫療人員告訴她，一般來說醫師在做報告時，並不會採用健康雜誌、書籍當作資料來源，自己卻在影片中引用大量的書本與健康節目上的資訊，「對於沒有足夠的醫療背景以及知識的情況下，就去抨擊醫生這件事情道歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛莉莎莎接著解釋，之所以會上傳「喝橄欖油排膽結石」的民俗療法影片，是因為自己以前身體很差，有一陣子常常看醫生、吃藥、掛急診，但是最近幾個月身體明顯改善，所以才會急著把經驗分享給大家，「但是這個方法可能不適用於每個人、也尚未獲得主流醫學的認可，甚至對特定族群有危險性」，後續會下架喝橄欖油排膽結石、回應蒼藍鴿質疑共兩部影片。

▲愛莉莎莎的YouTube頻道擁有118萬訂閱。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎除了向社會大眾道歉，也在影片說明欄中坦言有寄信和蒼藍鴿道歉，「再次跟大家說聲抱歉，也謝謝大家。」不過，網友們對於愛莉莎莎的道歉似乎不太買帳，紛紛在影片下方留言抨擊她根本沒有提到當事人的名字、道歉沒有誠意。

事隔一天之後，蒼藍鴿15日親自在愛莉莎莎的道歉影片下方留言，表示的確有收到愛莉莎莎的信，內容很有誠意，所以希望大家不要再攻擊了，去年12月底拍攝那部影片只是想導正視聽，沒想到引起這麼大的風波，「可能真實遇過使用該方法而產生急性問題的患者，所以講的時候也比較激動」，之後他會再出一部小短片當作最終回覆，「莎莎也辛苦了。」

▼蒼藍鴿回覆全文。（圖／翻攝YouTube／愛莉莎莎Alisasa）