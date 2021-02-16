藍營智庫黃心華：先爭取青年「不討厭」國民黨　再逐步爭取認同

▲國民黨智庫副執行長黃心華。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨自總統選舉大敗後，積極耕耘青年族群，經統計，2020年有3545位40歲以下青年入黨。國民黨青年、智庫副執行長黃心華表示，國民黨過去著重「高大上」的國家大政，卻忽略了民眾的日常貼身感受，他認為，未來應該從「普廣深」的生活議題中，先爭取青年「不討厭」國民黨，再逐步爭取青年認同。

黃心華表示，要接續這個百年政黨的傳承，又要迎向新世代的呼喚，這本身就絕對不是一件容易的事情。爭取青年支持，是一個逐漸累積、對話和接棒的過程，不可能立竿見影，但也不要小看國民黨存續百年的韌性和彈性。

黃心華表示，過去國民黨太著重於「數值」的政績，但卻忽略了「價值」的追求，我們太著眼於「高大上」的國家大政，但卻忽略了民眾的日常貼身感受，特別是對於地方創生、環境生態、正義平權、動物保育、體育電競等「普廣深」的生活議題，這些都是新世代所在意的事情。

黃心華認為，國民黨未來應該從這些多元生活議題中，先爭取青年「不討厭」國民黨，再逐步爭取青年認同。

黃心華說，透過有趣、有梗的方式宣傳理念，也是必要的基本功夫，期許國民黨從事青年工作時，能具備像「Super Salesman」的那種樂觀和衝勁，同時，應該要給黨內投入青年工作者更寬廣的嘗試和容錯空間。

黃心華表示，國民黨從過去幾度大敗以來，已經接連進行許多的革新，每一次的調整，都是在為日後打好基礎。他也期許國民黨除了能關心更多元的價值議題之外，千萬不要隨波逐流，也別忘記要大膽的提出自己的理想和主張，為所有對未來感到「悶」或「茫」的世代，照亮出一道逆轉勝的希望之光。