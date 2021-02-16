出差隔離20天「鮮肉大崩壞」！同事開視訊嚇傻：大叔你是誰？

▲男子出差隔離20天，小鮮肉大崩壞。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

適逢新冠疫情，到許多地方都要進行多日的隔離。江蘇南京一名龐姓男子到河北石家莊出差，沒想到剛好碰上疫情，抵達當天立刻被隔離，經過20天的檢疫期，龐男的變化讓同事超心痛，還為此成立了慰問辦公室。

綜合陸媒報導，龐男1月5日前往石家莊出差，結果抵達當天，剛好碰上疫情，需要加強管理進入的人口，因此被送到酒店裡隔離。

由於隔離期高達20天，公司同事不忍龐男受苦，也害怕因此罹患憂鬱症，因此火速成立了「慰問辦公室」，而該部門的職責就是負責捱罵、陪吃與陪聊。

▼公司成立慰問辦公室，但男子看見同事的食物，又更加憂鬱了。（圖／翻攝《網易新聞》）



雖然有同事的陪伴，但沒有真人在身邊，龐男的情緒似乎也有點不穩，同事僅僅遲到了幾分鐘，龐男立刻破口飆罵，「這都幾點了？下班了吧？等你們黃花菜都涼了！你們…你們都盡點責、上點心。」

此外，雖然同事透過視訊，陪龐男吃東西，但龐男看見同事吃的菜餚，再看看手中的檢疫餐點，心情似乎更加鬱悶，瞪大眼睛，一臉不可思議地看著鏡頭。

由於隔離期間很長，龐男也沒有打理外表，頭髮變得一團亂，鬍子也長得很長。不過，還好有同事的陪伴，龐男總算隔離期滿，也承諾會好好照顧外表。

只是，比起原先「小鮮肉」的樣貌，龐男出關後蓬頭垢面，簡直讓人看不出來是同一人，也讓網友紛紛直呼，「這怕是隔離了21年吧」、「大哥，潦草了不少啊」、「原本是偶像派，20天變成XX了」、「你不隔離，我猜大家都會思念你的。」

▼男子出差隔離20天，情緒不穩定，飆罵同事。（圖／翻攝《網易新聞》）

