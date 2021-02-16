國中會考5/15、16登場　考程表、防疫規定一次看懂

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

110年國中會考將於5月15日、16日登場，各考區簡章已於全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並提供免費下載，各考區試務會也將販售紙本簡章。全球疫情嚴峻，教育部提醒考生留意期程，避免非必要的出國，以免影響應試，至於更詳細的防疫內容，大考中心日前指出，將於4月前公告。

今年是九年一貫課綱末代，國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，除寫作測驗考1篇作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。考試時程為第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部表示，國民中學應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中教育會考，一律免收報名費，由就讀學校於110年3月11日至13日集體報名。個別報名的非應屆國中畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生，酌收報名費500元，110年3月8日至10日先自行上網填寫報名資料後，再於3月11日至13日親至考區試務會報名。4月9日寄發准考證，6月4日寄發成績通知單並開放網路查詢成績。

教育部提醒，因應國際疫情，為保護個人安全與避免不可預期狀況，請考生與家長遵守中央流行疫情指揮中心發布的防疫規範，安排年節旅遊與個人假期時務必審慎，避免非必要的出國旅遊，以免影響應考權益。