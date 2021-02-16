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不是呱呱包！頂呱呱「2020年最夯單品TOP5」　一口翅、雞柳條必吃

▲▼頂呱呱辣味炸雞。（圖／記者蕭筠攝）

▲頂呱呱2020年最夯人氣單品排行榜出爐。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

不輸麥當勞、肯德基！說到台灣在地速食店絕對不能錯過已有46年歷史的「頂呱呱」，無論是招牌的呱呱包、多汁炸雞還是地瓜薯條，通通擁有一票死心鐵粉，近年更是積極推出創意新品，同樣擁有超高評價。《ETtoday東森新聞雲》整理2020年頂呱呱必吃5大人氣美食，其中，有3款可是超夯新品，絕對要嚐鮮，過年也別忘了來罪惡一下。

▲▼頂呱呱推新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲炸雞堡吃得到超厚實炸雞及生菜配料。（資料圖／記者蕭筠攝）

●TOP5：炸雞堡
2019年5月重磅登場的「炸雞堡」，可是頂呱呱首度進軍漢堡市場的第一顆漢堡，裡頭夾著極厚切炸雞，搭配生菜、蕃茄等配料，果然打中台人心，2020年底又推出挑戰市場最辣的「辣味炸雞堡」，光是1年就狂賣51萬顆。

▲▼頂呱呱推新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲2020年5月首度亮相的一口翅光半年就狂賣67份。（資料圖／記者蕭筠攝）

●TOP4：一口翅
辣到超夠味！2020年5月推出的「一口翅」新品，首波主打椒麻口味，一上市就掀起話題，嚴選雞隻翅中段的最精華部位搭配椒麻香料，不僅香氣十足，酥脆又帶點辣的口感超涮嘴，登場半年就賣出67份，2020年底還加碼推「檸檬胡椒」、「咖哩咖哩」口味，滿足不吃辣的人。

▲▼頂呱呱脆皮雞柳條全門市開賣。（圖／頂呱呱提供）

▲脆皮雞柳條超鮮嫩。（資料圖／業者提供）

●TOP3：脆皮雞柳條
跟著炸雞堡在2019年同步亮相的全新「脆皮雞柳條」，選用雞胸肉製成雞柳條下鍋油炸，大口吃就能吃到軟嫩雞肉搭配酥脆外皮，光是2020年就熱銷81萬份，成為民眾最愛人氣單品第3名。

▲▼頂呱呱推出呱呱包搭配薯條優惠組合。（圖／頂呱呱提供）

▲呱呱包榮登人氣排行榜第2名。（資料圖／業者提供）

●TOP2：呱呱包
來頂呱呱怎能錯過呱呱包！罪惡的雞皮包裹著滿滿糯米飯下鍋油炸，每一口都能吃到酥脆雞皮以及香氣十足的的飯香氣，去年一整年就賣破146萬顆，尤其因為手工塞料、費時關係，至今還無法滿足民眾敲碗出冷凍包的需求，想吃就只能乖乖到門市報到。

▲▼頂呱呱士林劍潭店。（圖／記者蕭筠攝）

▲民眾最愛經典原味炸雞。（資料圖／記者蕭筠攝）

●TOP1：經典原味炸雞
奪下2020年速食控最愛人氣單品就是「原味炸雞」了，光是2020年就賣出203萬份，人氣超高，頂呱呱原味炸雞有別於一般脆皮口感，特地採用傳統薄皮口感，大口咬下就能吃到多汁的鮮嫩雞肉，讓人忍不住一塊接一塊，實在是停不下來。

▲▼肯德基「黑糖珍奶蛋撻」。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基「黑糖珍奶蛋撻」。（資料圖／記者蕭筠攝）

另一人氣速食品牌「肯德基」，去年最夯的絕對是這顆極邪惡的「黑糖珍奶蛋撻」，選用經典手作163層酥脆撻皮搭配濃醇黑糖漿內餡，上層擠上斯里蘭卡紅茶製成的奶茶卡士達及Q彈波霸珍珠，大口吃就像在喝珍珠奶茶一樣，最後再插上捲心酥增添口感，限時、限量、限店販售造成搶吃潮，蛋撻控今年也可以期待一下，究竟肯德基還會打造什麼新口味蛋撻。

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