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東森幣大樂透頭獎連六期沒人中　初五大獎高達700萬

▲▼東森幣大樂透頭獎連六期沒人中　初五大獎高達700萬。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動今(15日)大年初四第六日開獎，頭獎未開出，獎金累計到第七期，頭獎將可得到700萬東森提貨券。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

「東森玩很大★樂透過新年」今(2/15)大年初四第六天開獎，頭獎仍未開出，獎金持續累積，明天(2/16) 頭獎高達700萬東森提貨券，趕緊把握機會下注，或許抱走大獎的幸運兒就是你。

明（2/16）日農曆大年初五是財神爺的生日，家家戶戶都要準備「迎財神、接喜神」，正因人人都有發財夢，截至目前「東森玩很大★樂透過新年」已經吸引6.8萬人投注，總投注金額達9080萬東森幣，投注第一名的消費者已從昨天的161萬東森幣，加碼到175.8萬東森幣。

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

▲▼東森幣大樂透頭獎連六期沒人中　初五大獎高達700萬。（圖／東森購物提供）

「東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎600萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券今日也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有4注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有7注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有220注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有329注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有3097注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有3948注中獎、九獎東森幣200枚有4萬0361注中獎，總計共4萬7966注中獎，2/15(一)大年初四共投注23萬4746注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

▲▼東森幣大樂透頭獎連六期沒人中　初五大獎高達700萬。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。

今年農曆春節提前從小年夜開始放假，東森購物為體貼消費者，過年期間物流配送也不打烊，並推出 「新春ESV 每日一物」精選年度熱銷品大優惠，從2/10(三)小年夜到初四天天加碼ESV每日精選一物，價格最高下殺至45折，挑戰年度最低價。2/15 (一)銷售排行第一名是「iPhone系列商品」、第二名則是東森購物年度熱銷商品「一家人益生菌」，吃益生菌有助腸道健康，民眾過年難免大魚大肉，為了年後體態輕盈、換上時尚春日新裝做準備，是目前最夯的發燒商品。第三名是「台酒生技頂級黑酵母青春逆齡組」，讓肌膚過年後改頭換面、Q彈水嫩。不論是保養品、iPhone及益生菌，都祭出前所未有的「壓歲錢行情｣超值優惠好康價，也帶動過年期間網路購物的買氣。「新春ESV 」其他熱銷商品還有Karalla日本熱銷健康氣炸鍋可享最低45折，BESO 軟Q輕彈健步鞋、JORDON GORETEX男女外套等共多項商品。

★★★★★【東森玩很大★樂透過新年】懶人速速發財包
(1)活動日期：
2月10日(三)-2月21日(日)19:59
(2)活動說明：
1.下載東森購物App註冊並登入成為會員。
2.依規定取得東森幣。
3.於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次。
4.開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行。
5.12天每天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，若當天沒有得主，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。
★橫財當頭在這裡: https://events.ettoday.net/app/lotto202101/index.htm?from=text

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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