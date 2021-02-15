中央委員喊話「交棒朱立倫再拚一次」　批江啟臣難獲認同

▲江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨今年7月舉行黨主席改選，除了現任黨主席江啟臣拚連任、中廣董事長趙少康表態參選，前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文、以及前主席朱立倫都被點名。對此，國民黨中央委員關芝綝喊話，國民黨補選這屆改革了什麼，大家都感受不到，很多人認為還是交棒給朱立倫再拚一次。

國民黨最近催繳去年度「黨公職募款責任額（職務捐）」，要求中常委和中央委員把錢繳進「國民黨政治獻金專戶」才計入，繳給其他單位或地方黨部都不算數，許多中常委和中央委員相當反彈，認為一頭牛剝數層皮。有28位中央委員連署提案討論中常委中央委員黨職金認定的合理性，提案由關芝綝、史碩仁和陳維德3人領銜。

關芝綝年屆70歲，現職土地代書，國民黨黨齡超過50年，當過5屆黨代表，現任黨中央委員，也是黃復興黃國屏支黨部常委。她接受《中評社》專訪時表示，許多中央委員不是繳不起，而是不想被當成橡皮圖章，中央委員有210席卻被架空，只有幫忙不分區立委提名時背書，一年也只開一次黨代表大會，不像中常委每週開會。

關芝綝指出，中央委員都散布在全台22縣市進行基層服務，不管黨要動員、辦活動都是義務付出，早就超過10萬元的額度，所以不是繳不起的問題，而是認同不認同而已，希望黨中央把制度說明清楚，不要吵完之後又來摸頭。

關芝綝提到，國民黨補選這屆改革了什麼，大家都感受不到，然而只是串聯中央委員提個案，一堆人在打聽或傳言他們這些人背後有人在指使，「真是夠了！」黨真的要好好改革、重視基層，否則下屆改選後誰還要當中央委員？會跑光光。

傳出江啟臣3月準備下鄉從屏東出發，關芝綝認為，這種事當上黨主席就應該做了，江啟臣在台北打高空太久，現在才開始下鄉，會被認為是為了連任，動機很難認同，而且若沒有「Long stay」，只是找幾個點跑一跑，效果也不會很大，要連任真的得拿出改革成績單。

關芝綝還說，朱立倫還是很受歡迎，很多人認為還是應該交棒給朱立倫再拚一次，至於韓國瑜若想選黨主席，要自已出來跑才會獲得認同。