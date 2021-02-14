軍民方面廣泛應用！　直升機起飛、控制靠它…優缺點一次看

▲S-70C直升機。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

無論是在高樓的屋頂平台，或是在峽谷的狹小平地，直升機都能起降自如，包括軍民兩方面都已廣泛應用，進行多種作業。事實上，直升機的起飛原理是靠著發動機驅動旋翼提供升力。當升力大於重力時，就能升空；若小於重力則降落；但若與重力平衡，就是懸停。

據「機械cax360」微信公眾號報導，活塞式發動機或渦輪軸發動機驅動直升機上方的旋翼，並靠此產生氣動力，包括使機體懸停、升空、前後左右控制的驅動力。但直升機的推力、升力和操縱方面都與飛機有很大的差距。

起飛方式不僅可以垂直起飛，也能像固定翼飛機一樣滑跑起飛，具體情況須根據場地面積大小、大氣條件、周圍障礙物高度來決定。

另外，直升機旋翼的槳葉剖面由翼型構成，葉片平面形狀細長，相當於一個大展弦比的梯形機翼，當它以一定迎角和速度相對於空氣運動時，就產生了氣動力。槳葉片的數量隨著直升機的起飛重量而有所不同。重型直升機的起飛重量在20t以上，槳葉的數目通常為六片左右；而輕、小型直升機，起飛重量在1.5t以下，一般只有兩片槳葉。

而方向控制則是靠尾槳，直升機若要改變方向，駕駛員則需踩腳蹬，改變尾槳的槳距，使尾槳拉力變大或變小，從而改變平衡力矩的大小，實現機頭指向的操縱。

目前在軍用方面，直升機已廣泛應用於對地攻擊、機降登陸、武器運送、後勤支援、戰場救護、偵察巡邏、指揮控制、通信聯絡、反潛掃雷、電子對抗等；民用方面則用於短途運輸、醫療救護、救災救生、緊急營救、吊裝設備、地質勘探、護林滅火、空中攝影等。

直升機優點包括可做低空（離地面數米）、低速（從懸停開始）和機頭方向不變的機動飛行，特別是可在小面積場地垂直起降；缺點則是振動和噪聲較高、維護檢修工作量較大、使用成本較高，速度較低，航程較短等等。