誇張！樓上住戶走動「地板瞬間破了」…整條腿卡洞裡　鄰居看傻

▲大陸驚爆豆腐渣工程，男子在屋內走動，結果地板破了。（圖／東森新聞）



大陸中心／綜合報導

大陸安徽日前驚爆豆腐渣房子，樓上的住戶活動到一半，竟然不小心「踩破地板」，整條腿陷入洞裡，出現在樓下鄰居的天花板上，畫面猶如動畫裡的場景。

綜合陸媒報導，這段影片在網路上流傳，一條腿卡在天花板上，還不斷來回抽動，畫面十分驚人。無獨有偶，山東也曾出現這種狀況，一名女子從2樓墜落，引起眾人圍觀，原先以為是從陽台墜下，沒想到竟是地板破了個洞，離譜的場面讓人傻眼。

此外，一戶高級住宅的牆面也發生過類似情形，住戶用上百萬的價格買下房子，牆面被風吹了以後，竟然有大批磁磚脫落，砸到一樓的地板，畫面怵目驚心。

▼高級住宅的整面外牆剝落，讓住戶看了十分驚慌。



該戶高級住宅除了外牆以外，內部也不安穩，只要外面下雨了，裡面也會出現噴泉的狀況，有住戶氣得拿手機拍下，電腦上方的燈孔正在漏水，全都流到電器上，整個家如同碰上災難一般。

住戶們碰上這種狀況，忍不住集體痛罵，這簡直是用豆腐皮做的工程，連一樓的梁柱都已經掏空，磚頭質量相當差，「這種房子你敢住嗎？」

類似事件在大陸頻頻傳出，黑龍江省一名住戶在住家外牆敲了幾下，結果整面水泥牆被輕易撬開，再往內一挖，竟然看見梁柱裡充滿泡沫，根本不是實心的建材。住戶氣得找建商理論，負責人則一副無所謂的樣子，直說自己錯了，「我給你整改。」

▼下雨時，高級住宅內部也如噴泉一般。