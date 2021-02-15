　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

誇張！樓上住戶走動「地板瞬間破了」…整條腿卡洞裡　鄰居看傻

▲▼大陸驚爆豆腐渣工程。（圖／翻攝《東森美洲》）

▲大陸驚爆豆腐渣工程，男子在屋內走動，結果地板破了。（圖／東森新聞）

大陸中心／綜合報導

大陸安徽日前驚爆豆腐渣房子，樓上的住戶活動到一半，竟然不小心「踩破地板」，整條腿陷入洞裡，出現在樓下鄰居的天花板上，畫面猶如動畫裡的場景。

綜合陸媒報導，這段影片在網路上流傳，一條腿卡在天花板上，還不斷來回抽動，畫面十分驚人。無獨有偶，山東也曾出現這種狀況，一名女子從2樓墜落，引起眾人圍觀，原先以為是從陽台墜下，沒想到竟是地板破了個洞，離譜的場面讓人傻眼。

此外，一戶高級住宅的牆面也發生過類似情形，住戶用上百萬的價格買下房子，牆面被風吹了以後，竟然有大批磁磚脫落，砸到一樓的地板，畫面怵目驚心。

▼高級住宅的整面外牆剝落，讓住戶看了十分驚慌。

▲▼大陸驚爆豆腐渣工程。（圖／翻攝《東森美洲》）

該戶高級住宅除了外牆以外，內部也不安穩，只要外面下雨了，裡面也會出現噴泉的狀況，有住戶氣得拿手機拍下，電腦上方的燈孔正在漏水，全都流到電器上，整個家如同碰上災難一般。

住戶們碰上這種狀況，忍不住集體痛罵，這簡直是用豆腐皮做的工程，連一樓的梁柱都已經掏空，磚頭質量相當差，「這種房子你敢住嗎？」

類似事件在大陸頻頻傳出，黑龍江省一名住戶在住家外牆敲了幾下，結果整面水泥牆被輕易撬開，再往內一挖，竟然看見梁柱裡充滿泡沫，根本不是實心的建材。住戶氣得找建商理論，負責人則一副無所謂的樣子，直說自己錯了，「我給你整改。」

▼下雨時，高級住宅內部也如噴泉一般。▲▼大陸驚爆豆腐渣工程。（圖／翻攝《東森美洲》）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
愛莉莎莎認錯！宣布下架「喝油排膽結石法」2影片發聲了
快訊／大甲鎮瀾宮國運籤出爐！「小吉」家門自有保平安
林口夜市「竹籤剔牙」擦擦…串上食材烤來賣　網傻：這家生意超好
一張圖看開工前後天氣　北台灣轉濕冷時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

誇張！樓上住戶走動「地板瞬間破了」…整條腿卡洞裡　鄰居看傻

父親出門玩尿急！2歲女兒不肯一起進男廁：上廁所不會自己去

比亞迪董事長：電動車全面替代燃油車的時機已成熟

客運司機猝死前…搥胸2分鐘　忍痛駛離大馬路「救下全車」

緊急升空、反向著陸　央視曝光運20春節備戰操演畫面

她孕期慘遭性侵！生下寶寶「根本不像老公」　偷驗DNA知結果大哭

姨撂話「磕一個頭一百元」女童秒跪地狂磕　陸網笑噴：虧大了

春節「新年紅」口罩熱銷　專家：時尚品不能代替醫用口罩

乘火車攜白酒被阻上演「一口悶」　搖晃進月台....結局悲劇了

香港預計3月開打新冠疫苗　拚年內「大部分市民」免費接種

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

車禍輾斷腿！米克斯忍痛連開3刀　躺半年靠自己力量「努力站起來」

小小滑板高手波浪滑道難不倒　3歲萌妹「回頭比讚」萌翻網❤

誇張！樓上住戶走動「地板瞬間破了」…整條腿卡洞裡　鄰居看傻

父親出門玩尿急！2歲女兒不肯一起進男廁：上廁所不會自己去

比亞迪董事長：電動車全面替代燃油車的時機已成熟

客運司機猝死前…搥胸2分鐘　忍痛駛離大馬路「救下全車」

緊急升空、反向著陸　央視曝光運20春節備戰操演畫面

她孕期慘遭性侵！生下寶寶「根本不像老公」　偷驗DNA知結果大哭

姨撂話「磕一個頭一百元」女童秒跪地狂磕　陸網笑噴：虧大了

春節「新年紅」口罩熱銷　專家：時尚品不能代替醫用口罩

乘火車攜白酒被阻上演「一口悶」　搖晃進月台....結局悲劇了

香港預計3月開打新冠疫苗　拚年內「大部分市民」免費接種

「96cm指甲」破金氏紀錄！她138萬高價開賣　傲嬌甩臉買家：不二價

緬甸北部軍方開槍驅散示威者　至少5名記者被捕

斜槓人生！電視台女記者換跑道學占星　曝2021大爆發3星座

王志鵬／談軍事投資建案中的巧門、會議記錄與歸檔技巧

每天喝2-3杯咖啡　比較沒勃起障礙！能量飲料最好不碰

鍾文榮／年終大掃除　經濟學告訴你如何「斷捨離」

樂天桃猿要拚冠　曾總點名林泓育仍是關鍵

誇張！樓上住戶走動「地板瞬間破了」…整條腿卡洞裡　鄰居看傻

涉谷八公像藏驚人秘密！揭幕時「忠犬小八」本人根本還活著

帥度破表！「100分部長」馮世寬脫西裝槓鄭天財　爆點金句總回顧　

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

大陸熱門新聞

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

朋友送6隻雞狂噴屎　他強制穿上尿布

食客揭密「3道地雷菜」：老闆也不敢吃

司機死前忍痛搥胸2分鐘　駛離救全車

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

出門玩尿急！2歲女兒嗆：上廁所自己去

武則天爽吃兄弟丼　4男寵下場卻很慘

影／遊樂場旋轉飛椅斷裂乘客墜落 遊客手機直擊恐怖瞬間

4歲孫女求別闖紅燈　下秒目睹爺爺慘死

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

10歲弟是奈米GG　醫看診驚呆

磕一個頭給一百　女童秒跪地狂磕

樓上住戶走動　地板竟瞬間破洞

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

更多熱門

相關新聞

磕一個頭給一百　女童秒跪地狂磕

磕一個頭給一百　女童秒跪地狂磕

過年期間，要求晚輩向長輩「磕頭」討紅包，在中國大陸是一項常見禮俗，但操作不當，可能得不償失。2月13日大年初二，山東淄博市就發生一名小姨，向外甥女誇下海口說「磕一個頭給一百塊錢（人民幣，下同）」，女童聽完立刻跪地「加速狂磕」，眼見損失慘重，小姨當場腿軟，趴下喊停。

一年被隔離七次　陸女終回家過年

一年被隔離七次　陸女終回家過年

林毅夫：新冠疫情將使大陸經濟總量提前超越美國

林毅夫：新冠疫情將使大陸經濟總量提前超越美國

女童扔鞭炮引爆化糞池　不幸罹難

女童扔鞭炮引爆化糞池　不幸罹難

央視春晚塗黑臉演出　重演歧視爭議

央視春晚塗黑臉演出　重演歧視爭議

關鍵字：

大陸豆腐渣豆腐渣工程房子

讀者迴響

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

起底愛莉莎莎高學歷背景！

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

1小時喝掉7.2kg紅豆湯！　當年大胃王女帝是她

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

11°C開工爆凍返冬！恐有冷氣團

更多

最夯影音

更多
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面