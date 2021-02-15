「感謝父母嚴格的1件事！」他長大才懂　網友自爆對比也驚呆

▲原PO發起閒聊「感謝父母從小對你嚴格的一件事？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

小朋友都不喜歡被家長管東管西，但有時候長大之後，才會了解有些限制是好事，像是養成自己某些好習慣。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他從小就被媽媽告誡不要亂吃甜食、喝飲料，讓他現在不會有喝飲料、吃甜食的習慣，甚至一吃就膩，不禁好奇發起閒聊「感謝父母從小對你嚴格的一件事？」

這位網友文中表示，「在這邊要感謝老母，從小告誡我不要亂吃甜食喝飲料，她也以身作則，幾十年來沒買過一杯手搖飲」，說他現在雖然自己住外面，偶爾會買飲料來喝，但很快就發現不能太放縱，也就幾乎沒在喝了。

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原PO就說，也因為沒吃甜食、喝手搖飲的習慣，他幾乎不能吃甜的東西，甚至吃個一兩口就很膩了，認為雖然父母在課業上沒有很要求他的成績，但健康的身心比什麼都來的重要，「大家有感謝父母在成長過程中對你比較要求的一件事嗎？」

▲家庭教育相當重要，直接影響小孩子一生的價值觀。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，意外引發不少共鳴，「不能說髒話跟不準碰菸賭毒」、「寫字……太醜要擦掉重寫」、「絕對禁止邊走邊吃」、「吃飯不能發出聲音」、「在外跟對別人的禮儀表現，常被說有氣質XDD」、「不菸不酒不賭博不打牌，我父母也從來不做這些，雖然很基本，但我很感謝他們」、「拿筷子姿勢、寫字、吃相、健康的生活習慣、誠信，太多了。」

還有人舉自己和別人的實際對比例子，「家門、車門輕輕關，外出吃飯靠椅子。不誇張，長大發現一堆朋友關門都ㄆㄥ很大聲，外出吃飯也是很沒規矩，椅子拉很開就走人，我都覺得好可憐，你們是野小孩嗎」、「不亂動別人東西，爸媽也這樣不動我東西，除非打掃。不能理解親戚家小孩來我家玩亂拿亂動是怎樣」、「儲蓄的習慣。長大才知道原來月光族這麼多，很難想像。」