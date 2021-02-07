糗！她把「愛的印記」刺左手腕好浪漫　1年後開冰箱卻傻眼了

▲菲比無奈表示，自己將要帶著這個冰箱花紋過一輩子。（圖／抖音／@phoebzie）



記者王佩翊／編譯

對於許多人而言，身上的刺青都帶有特殊意義，國外一名女子日前終於如願在自己身上刺上對她有特別涵義的刺青，然而沒想到有天當她打開家中冰箱時卻赫然發現，手上的刺青竟然與冰箱內層架的花紋有著「驚人相似」，讓她超傻眼。女網友又好氣又好笑地將這個故事拍成影片上傳至抖音，沒想到隨即吸引超過100萬人次觀看，引發熱議。

根據《鏡報》報導，一位名叫菲比（Phoebe）的抖音用戶（@phoebzie）多年來一直想在自己的手腕上刺上一個波浪狀的圖案，而2020年她終於如願以償，在左手腕上刺上這個小小的波浪形圖案。對菲比而言，這個圖案乘載了她對大海的熱愛，同時也代表著她與兩個兄弟間的手足之情與對偶像MIKA的愛。然而傻眼的是，1年後的今天卻讓她發現一件令人尷尬的事。

▲菲比說，自己想了很久才設計出這個圖案。（圖／抖音／@phoebzie）



菲比日前在抖音上傳了一則影片，她在影片中表示，自己1年前終於完成一直以來的夢想，刺上了一個對她而言有特殊意義的刺青，讓她愛不釋手。不過前幾天當她打開家中冰箱時，終於發現當初這個刺青的靈感是從哪裡來的了。只見菲比在影片中，默默打開了家中的冰箱，而冰箱門上的層架花紋，竟然與手腕上的刺青圖案不謀而合，同樣是波浪的形狀，連菲比自己也哭笑不得。

菲比說，「這個設計是從冰箱來的，但它將會一輩子存在在我的人生當中。」該段影片隨即在網路上瘋傳，至今已超過百萬次觀看，同時吸引29萬人按讚、679人留言、3476次分享。

網友們紛紛表示，「這件事可以證明，人類其實很容易默默地受到一些不容易被發現的事物影響。」另外也有網友安慰她，「這真的很可愛，妳現在等於把帶有童年回憶的房子一直帶在身上。」不僅如此，有網友也分享類似經驗稱，「天哪，我也這樣過。我之前買了一條花的腳鍊，但當我拿到之後我才發現上面的花跟我從小到大用的盤子上的花紋一模一樣。」