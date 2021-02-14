日本研判昨晚7.3地震為「311餘震」　地震中心：對台無影響

▲日本2021年2月13日發生規模7.3地震。（圖／日本氣象廳）

記者洪巧藍／台北報導

日本福島縣外海13日深夜發生規模7.3地震，日本氣象廳研判為10年前「311大地震」的餘震。中央氣象局地震測報中心今（14）日表示，地震規模較大的地震，其餘震確實可以延續好幾年；至於該起餘震是否會影響台灣？地震中心表示，由於日本地震活動板塊與台灣不同，不至於產生影響。

2011年3月11日，日本東北外海發生規模規模9.0的大地震並且引發最高40.5公尺的海嘯，包含宮城縣、岩手縣、福島縣等地沿海地區都遭受海嘯襲擊，這是日本有紀錄以來規模最大地震。

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昨夜日本福島外海發生強烈地震，日本氣象廳已經將地震規模從原先的7.1上修至7.3，震源深度則修正為55公里深，並表示，該地震應311大地震的餘震，未來一周仍應慎防震度6以上地震發生。

我國中央氣象局地震測報中心表示，餘震的發生與主震規模、結構有關，而過去很少發生如311那麼大的地震，由於日本氣象廳的觀測資料最多，原則上會尊重日本氣象廳的說法。台灣1999年發生規模7.3的921大地震，相關餘震也是延續好幾年。

至於昨晚日本地震是否會對台灣出現影響，地震中心表示，日本與台灣地震活動板塊結構不同，不會有類似疑慮產生，且觀察昨天至今天，台灣鄰近地震活動並無出現異常，請民眾無須擔心。