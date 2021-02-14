投下無罪票！　參院共和黨領袖：川普對國會暴動該負「道德責任」

▲美國參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在川普彈劾案中投下無罪票。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國參議院13日表決前總統川普彈劾案，最後以57比43的票數，宣布川普無罪。參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）曾經抨擊川普煽動國會騷亂，卻仍投下無罪票。但是，他在稍晚的演說中批評，「（前）總統川普對於煽動那天的事件負有實際上與道德上的責任。」

NBC報導，麥康諾表示，川普當時身為一名即將卸任的總統，卻似乎「決心推翻選民決定，或者燒毀我們的制度」，甚至煽動這場致命暴力，簡直是「可恥的失職」。

▲麥康諾（左）與前總統川普（右）。（圖／路透）



麥康諾認為，「日益狂野的神話」與「越演越烈的陰謀論」釀成了1月6日的國會騷亂，「衝進這棟建築物的人們相信，他們正在遵照總統的意願與指示行事」。儘管如此，他仍投下無罪票，因為川普如今已經不是總統，「在憲法上來說不符合定罪資格」。

眾議院1月13日以煽動國會暴亂為由彈劾川普，預計同月15日將彈劾條款提交參議院。但是，參院當時正在休會，麥康諾也以「不可能進行公平審判」為由，反對提早復會。

眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）於13日發表聲明，批評麥康諾「關閉參議院以至於無法接受彈劾條款，並以此作為無法投票定罪川普的藉口，非常可悲。」



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