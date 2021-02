為阻戀情曝光嗆聲「毀掉女記者」！　白宮副發言人請辭

▲美國白宮副新聞秘書達科洛(TJ Ducklo)請辭獲准。(圖/翻攝Twitter@TDucklo)

文/中央社華盛頓13日綜合外電報導

美國白宮副新聞秘書達科洛(TJ Ducklo)在傳出為壓下自己與女記者戀情消息,對另一名追問內幕女記者做出威脅性言論後,今天請辭獲准。

《法新社》報導,達科洛原本遭停職停薪一週,但白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)今天發表聲明說,拜登政府已接受達科洛提出的辭呈。

根據《浮華世界》(Vanity Fair)雜誌報導,事件導火線源頭是政治新聞網Politico女記者龐梅里(Tara Palmeri)因追問達科洛與新聞同業、Axios女記者麥卡蒙(Alexi McCammond)之間數月以來的戀情,引發達科洛的不滿。由於麥卡蒙一度負責採訪拜登,在拜登角逐白宮大位之際與他競選團隊發言人發生戀情,引發利益衝突隱憂。

據傳在拜登上月20日就職後不久,達科洛致電龐梅里,在電話中揚言,要是敢發他與麥卡蒙戀情的相關新聞,「我會毀了妳」。根據報導,達科洛還對她說出貶損人格與厭女字眼,說她是「妒忌」他和麥卡蒙的關係。

莎琪表示,白宮晚間與達科洛談話後,在白宮幕僚長支持下接受他的請辭。她說,事件昨天曝光後,達科洛已向「因追問他私生活而與他產生尖銳對話」的記者道歉。

達科洛也在推特發聲明說,「沒有任何文字可形容我的後悔、我的難堪,以及我對自己行為的厭惡。我所用的語言不該進任何女性的耳裡,尤其是對方不過試著做好自己份內工作」。他說,他的言語「可恨、不尊重,也令人無法接受」。他同時表示,他很懊惱自己讓白宮同事和總統拜登蒙羞、失望。

My statement on resigning from the White House. pic.twitter.com/3Jpiiv75vB