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為阻戀情曝光嗆聲「毀掉女記者」！　白宮副發言人請辭

▲美國白宮副新聞秘書達科洛（TJ Ducklo）請辭獲准。（圖／翻攝Twitter@TDucklo）

▲美國白宮副新聞秘書達科洛（TJ Ducklo）請辭獲准。（圖／翻攝Twitter@TDucklo）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

美國白宮副新聞秘書達科洛（TJ Ducklo）在傳出為壓下自己與女記者戀情消息，對另一名追問內幕女記者做出威脅性言論後，今天請辭獲准。

《法新社》報導，達科洛原本遭停職停薪一週，但白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天發表聲明說，拜登政府已接受達科洛提出的辭呈。

根據《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌報導，事件導火線源頭是政治新聞網Politico女記者龐梅里（Tara Palmeri）因追問達科洛與新聞同業、Axios女記者麥卡蒙（Alexi McCammond）之間數月以來的戀情，引發達科洛的不滿。由於麥卡蒙一度負責採訪拜登，在拜登角逐白宮大位之際與他競選團隊發言人發生戀情，引發利益衝突隱憂。

據傳在拜登上月20日就職後不久，達科洛致電龐梅里，在電話中揚言，要是敢發他與麥卡蒙戀情的相關新聞，「我會毀了妳」。根據報導，達科洛還對她說出貶損人格與厭女字眼，說她是「妒忌」他和麥卡蒙的關係。

莎琪表示，白宮晚間與達科洛談話後，在白宮幕僚長支持下接受他的請辭。她說，事件昨天曝光後，達科洛已向「因追問他私生活而與他產生尖銳對話」的記者道歉。

達科洛也在推特發聲明說，「沒有任何文字可形容我的後悔、我的難堪，以及我對自己行為的厭惡。我所用的語言不該進任何女性的耳裡，尤其是對方不過試著做好自己份內工作」。他說，他的言語「可恨、不尊重，也令人無法接受」。他同時表示，他很懊惱自己讓白宮同事和總統拜登蒙羞、失望。

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