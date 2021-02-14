　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外傭受辱反擊！趁熟睡綑綁2老　封嘴暴打「木凳砸頭」慘死家中

▲▼毆打（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名外籍女傭聲稱因為想回家，便企圖綑綁2名老雇主，卻失手殺人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

現代人工作忙碌，時常聘請幫傭來打理家事，而新加坡日前就發生一件外籍幫傭殘忍殺害雇主的慘案。印尼籍家庭女傭卡薩娜（ Khasanah）因遭受2位雇主長期辱罵，決定模仿電影情節，將熟睡中的兩人綑綁後用木凳暴打，造成這對年事已高的老夫妻傷重身亡，而企圖逃回印尼的卡薩娜，不到一周就遭到逮捕。

根據新加坡《海峽時報》報導，現年44歲的印尼移工卡薩娜2017年3月開始在新加坡工作，但她在法庭上聲稱，當時自己每天都遭受言語辱罵，當年5月初便威脅前雇主若不同意她離開就要跳樓，於是從6月起換了新雇主——79歲的賈老先生（Chia nkim Fong）與78歲的陳夫人（Chin Sek Fah）。

調查人員表示，卡薩娜稱這對夫妻為叔叔、阿姨，但工作不滿一月，雙方開始出現裂痕。卡薩娜說，6月21日上午陳夫人曾責備她，因此策劃了逃跑計劃，決定模仿電影情節捆綁熟睡中的兩人。她用膠帶封住賈老先生的嘴，然後綁住他，但掙扎之中膠帶鬆脫，賈先生開始尖叫。卡薩娜朝他用力揮拳，接著隨手抓起一個木凳，反覆砸在他的頭上。

▲▼生氣,憤怒,罵,兇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女傭犯案當天曾受雇主出言辱罵，因而憤怒不平。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

報導指出，陳夫人聽見聲響後驚醒，與卡薩娜扭打了起來，但終究不敵身體力壯的卡薩娜而倒地，隨後也被用繩子綁住手腳，固定在浴室的毛巾桿上。卡薩娜見陳夫人仍在掙扎，便扶著洗手槽，整個人站到她身上狂踩，直到她失去意識，之後卡薩娜偷走黃金首飾、手機與5只價值超過新台幣1.4萬元的手錶，逃離案發公寓。

據報導，遭綁的老夫妻被人發現時已不省人事，醫院於21日下午4時許宣告兩人死亡，老翁頭部遭鈍器重傷，老婦則是頭部與胸部受傷。卡薩娜案發當天就乘船離開新加坡，抵達印尼巴淡島（Batam），隔天來到蘇門答臘島占碑省（Jambi）。卡薩娜24日凌晨在網咖與人通話時提到，「那個人死在我手上，但那是個意外。」旁邊顧客私下報警，印尼警方28日終於在飯店裡將她逮補。

印尼調查人員表示，卡薩娜供稱自己只是想回到印尼，並無意殺人，被捕當時正計劃前往爪哇島。2018年2月的審判中，卡薩娜因2項謀殺罪名被判處無期徒刑，後來她提出上訴，2020年9月1日印尼法院參考驗屍報告後予以減刑，最終，卡薩娜將服20年的有期徒刑。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
明天初四迎財神　這類供品千萬別擺
快訊／北市忠孝東路大樓火警！頂樓焦黑濃煙狂竄
初三百年一遇「橫財日」！東森樂透連4期無人中　累計500萬
愛莉莎莎學歷超狂！清大畢業、英國碩士　多益金色證書

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美韓聯合軍演擬3月強行實施！北韓恐「試射飛彈」威脅停辦

他爆五角大廈進行「UFO殘骸實驗」！神秘金屬科技超先進　海放人類

1：1等身模型狂晃！日漫畫家po超慘強震影片　收藏櫃倒一片

外傭受辱反擊！趁熟睡綑綁2老　封嘴暴打「木凳砸頭」慘死家中

為阻戀情曝光嗆聲「毀掉女記者」！　白宮副發言人請辭

想跟嫩妻親熱遭拒　19歲小爸爸暴打4月大兒子+頭下腳上泡水桶

拜登回應川普無罪：「煽動叛亂」是事實　指控沒有爭議！

南韓新冠再增326人確診！才剛鬆綁防疫措施...健身房又陷群聚感染

屋外狂風「樹枝斷裂」直插進臥室床！　她差點被「貫穿」

阿富汗邊境500輛油罐車連續引爆！損失5千萬美元↑　NASA都看得見

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

美韓聯合軍演擬3月強行實施！北韓恐「試射飛彈」威脅停辦

他爆五角大廈進行「UFO殘骸實驗」！神秘金屬科技超先進　海放人類

1：1等身模型狂晃！日漫畫家po超慘強震影片　收藏櫃倒一片

外傭受辱反擊！趁熟睡綑綁2老　封嘴暴打「木凳砸頭」慘死家中

為阻戀情曝光嗆聲「毀掉女記者」！　白宮副發言人請辭

想跟嫩妻親熱遭拒　19歲小爸爸暴打4月大兒子+頭下腳上泡水桶

拜登回應川普無罪：「煽動叛亂」是事實　指控沒有爭議！

南韓新冠再增326人確診！才剛鬆綁防疫措施...健身房又陷群聚感染

屋外狂風「樹枝斷裂」直插進臥室床！　她差點被「貫穿」

阿富汗邊境500輛油罐車連續引爆！損失5千萬美元↑　NASA都看得見

享受手錶「氧化」的樂趣！沛納海掀起「青銅」浪潮　雷達、ORIS也追隨

部桃血清抗體檢驗最新！1758人檢驗結果出爐「剩2人明後天採檢」

獨／雲林輾殺黑狗畫面曝！小白悲鳴徘徊伴屍　見者揪心不忍直視

趁過年超前部署「長照險」！　業者：及早風險規劃很重要

美韓聯合軍演擬3月強行實施！北韓恐「試射飛彈」威脅停辦

3少年發明「變色套套」超新奇！　戴上去有顏色就知道中了

政壇Cos《鬼滅》！賴品妤林楚茵美到網暴動　她扮「鬼殺隊」超有梗

脫魯必學「騎車載妹」8個暖舉！天冷抓手放口袋、替對方戴安全帽

男友越來越少那個…閨蜜勸早點睡　她解開手機密碼結局神展開！

快訊／初三又見+0！指揮中心年節首場記者會「連2日無新增病例」

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

即／日本外海發生地震　福島震度6強

5旬高僧還俗　19歲女秒嫁…網酸了

狂男盜墓挖人骨　煮湯滿足猛啃

她染新冠手指發黑截肢　震撼照曝光

竟是311餘震　日本地震規模上修

福島核電廠猛搖　東電81萬戶停電

日本地震海綿式搖晃　至少14傷

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

日本福島外海7.3強震至少94傷

即／川普無罪！遭控煽動叛亂　參院彈劾表決「57：43」

北韓「第一夫人」李雪主去哪兒？他曝：疑失寵

正妹花「2小時4300元」租男友！一見面就嚇歪

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

合照比OK手勢　環球影城員工開除

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

大樂透得主一晚中84注　關鍵一招多抱走百萬

起底愛莉莎莎高學歷背景！

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面