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超商太方便！他好奇「還有人用郵局？」　網曝2優勢：絕對是首選

▲▼中華郵政,郵局,郵件。（圖／記者張一中攝）

▲郵局。（圖／記者張一中攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著科技越來越進步，現在超商有提供寄件服務，想要寄貨件商品，不用再大老遠跑到郵局，還要趕在營業時間內寄件，有網友因此好奇，看到很多電商寄件，大多都是找超商協助，很少跑到郵局，感到很好奇「為什麼大家寄東西都不用郵局？」貼文一出後，引起許多網友討論，還有人點出郵局的優勢。

該名網友在PTT的Gossiping版上留言，發現很多電商都用黑貓宅急便、7-11、FamilyMart、OK超商等方式寄貨，很少看到有人會跑郵局，因此感到好奇，猜測是因為郵局營業時間跟一般人上下班時間重疊，「不方便請假？」也想知道，現在是否還有人使用郵局寄件。

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貼文一出後，引來許多網友討論，大多數的人都是因為「時間無法配合」，「郵局內勤都跩個二五八萬，七八個櫃台平均只有兩個在用」、「PCHOME現在是郵局快捷最大客戶」、「時間難配合啊」、「要排很久的隊耶」、「便利商店點多又不用管上下班時間」、「 一般郵局五點就下班了 很不方便」。

▲▼中華郵政,郵局。（圖／記者賴文萱攝）

▲有網友表示，郵局價格便宜，到貨速度快。（圖／記者賴文萱攝）

也有網友指出，郵局的優勢就是「價格便宜，到貨又快速」，「郵局超便宜」、「寄大量東西郵局是首選」、「郵局便宜又不會重壓」、「郵局快捷根本猛到爆」、「寄大量東西郵局是首選，寄物流你會弄到想哭」、「郵局送東西不錯，晚上半夜都送比快遞好」、「郵局很讚，尤其是快捷，速度品質是台灣第一」。

也有人指出，「正確來說，有些特定的東西只能用郵局寄，不然抓到是會被罰的，老實說不是每個人都知道這個」、「目前寄物品到國外只能郵局」、「有通訊性質且有寄送時效的，受限郵政法，你只能走郵局」、「公家計畫報帳要用郵局」、「只有非通信性質的包裹可以在郵局以外交寄；另外，大宗郵件首選還是它們」。

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