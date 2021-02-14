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牛年4生肖恐陷「破財危機」！專家曝化解神招：屬雞別借錢

▲五生肖立冬後財源廣進。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲4生肖今年遇破財危機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

牛年到來，不少人會想趁著新年新氣象，出手投資盼有好彩頭，不過清水孟國際小孟老師也提醒，有4個生肖需要注意「破財危機」，並個別指點化解方式。

一、屬狗：為愛破財

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屬狗的朋友要注意，今年可能會為了討情人歡心，砸大錢買新手機等禮物，一整年很難存到錢，小孟老師建議，可以在臥室或辦公室放上一盆「開運竹」，增添自身財運。

二、屬羊：投資失利

屬羊的人今年沖煞較多，可能在投資方面出現不必要的糾紛，不宜投資創業，想買股票或基金也要特別謹慎，一不小心資金可能會被套牢。小孟老師提醒，在床底放置「五帝錢」能防止破財情形。

▲▼銅錢。（圖／CFP）

▲五帝錢有利招財。（圖／CFP）

三、屬馬：突然破財

屬馬者今年有高機率突然破財，碰上一堆讓人心煩的事件，像是交通罰單、手機維修或房屋漏水等，育有子女的人也可能會增加支出。小孟老師建議，在桌上放置牛的瓷器、娃娃，旁邊再放一個盆栽，製造牛吃草的意象，可以幫忙招財。

▲▼風水，招財貓，招財，貓。（圖／pixabay）

▲屬狗、羊、馬、雞的人今年要注意，別不小心就破財。（圖／pixabay）

四、屬雞：花錢社交

屬雞的朋友今年如果借錢給朋友，可能討不回來，而且飯局也突然變多，讓財運不斷流動，降低金錢能量。小孟老師提醒，可以在房間桌上放置5種不同水晶，可以抵擋破財煞氣。

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