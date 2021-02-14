春節出國必備　預約這醫院新冠自費篩檢「當晚拿檢驗報告」

▲▼陽明大學附設醫院「嚴重特殊傳染性肺炎專責實驗室」。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

春節出國必備，陽明大學附設醫院開放春節期間（2/10~2/12、2/15、2/16，預約時間08:00~12:00）必須出國民眾，預約COVID-19新冠肺炎自費篩檢，當天傍晚，即可到拿篩檢報告。但請民眾注意，春節期間每天最多限額20人，請至陽大醫院蘭陽院區一樓轉診中心預約掛號辦理。

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目前，陽明大學附設醫院是宜蘭唯一具有新冠肺炎檢驗設備的醫院，針對民眾因緊急情況、工作及出國求學，提供新冠肺炎自費篩檢，陽明大學附設醫院每個月約接獲170人自費篩檢。

不過，因春節期間（2/10~2/12、2/15、2/16），部分民眾有出國的需求，視不同的國家各有防疫規定，其中針對合格的新冠肺炎篩檢報告是一定要的。而春節的2月10日、11日、12日、15日及16日，這5天陽明大學附設醫院都有受理篩檢。

▲▼春節出國必備，春節期間預約陽大附醫新冠肺炎自費篩檢，檢驗當天傍晚即拿到檢驗報告。（圖／陽大醫院提供，下同）

新冠肺炎自費篩檢適用對象為旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家地區，工作因素，出國求學，外國或中國大陸、香港、澳門人士出境，相關出境適用對象之眷屬，經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心同意之對象，因其他因素須檢驗之民眾。但排除須由當地衛生局轉介之居家隔離／檢疫對象，例如居家隔離/檢疫者，因親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視、短期商務人士。

陽明大學附設醫院表示，受限春節人力，每天最多限額20人，檢驗費用每人7000元，在蘭陽院區轉診中心受理電話預約，預約時間08:00~12:00，提醒預約成功的民眾備齊所有文件，務必依照規定的時間前往篩檢，逾時不予受理，另，檢驗當天傍晚就可以拿到篩檢報告。

預約成功的民眾須備齊的所有文件包括：一、自費檢驗申請表。二、身分證（無身分證，以戶口名簿或居留證代替）、護照（須核對英文姓名）。三、電子機票、購票證明或訂票紀錄等影本。四、申請原因相關之證明文件：工作證明文件如職員證、工作簽證、出差通知書；就學證明文件如學生證、學生簽證、入學通知書；外國護照或入台許可證；相關出境適用對象的關係證明文件如戶口名簿、鳥籍謄本等；中央流行疫情指揮中心同意函。

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