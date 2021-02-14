妻子跳河他呆站10分鐘　轉身約朋友吃消夜...遭判故意殺人關3年

▲鮑男謊稱自己喝醉，不清楚妻子跳河的情形。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者楊庭蒝／綜合報導

百年修得同船渡，千年修得共枕眠，每一段緣分得來都相當不易，應是要好好珍惜！大陸浙江省嘉興市在2020年發生一起人倫悲劇，朱女在與丈夫鮑男爭吵過後，選擇跳橋身亡，而鮑男竟眼睜睜看著妻子跳下，過了10分鐘完全不為所動，隨後就逕自離開現場。最後被法院以故意殺人罪一審判處有期徒刑三年又十個月。

綜合陸媒報導，朱女與鮑男在2020年1月結婚，同年8月12日晚間前去參加朋友喜宴，回程路途中發生爭吵，朱女憤而下車，而鮑男駕車在後苦勸，沒想到朱女不但不聽勸，還站在橋邊翻過欄杆一躍跳進河內。鮑男見狀不但沒有出手相救，反而靜靜看了10分鐘之後就開車離開，回家還約朋友吃宵夜，直到15日才去派出所報案稱妻子失蹤。

根據警方調查，雖然鮑男聲稱問了妻子身邊的好友，還去工作單位詢問過，都沒有找到妻子的蹤跡。而朱女生前曾向家人抱怨，鮑男常會用自己的錢還賭債，因此兩人時常吵架。

全案在11月移送海鹽縣檢察院審查起訴，檢察官發現，鮑男對於妻子跳河一事始終聲稱自己當天喝醉，但鮑男車上行車紀錄器紀錄下的畫面顯示，鮑男在開車、轉彎甚至是走路時都不像是喝醉的樣子。丈夫身分受到婚姻法規定，對於配偶需具有救助義務及救助責任，但鮑男未積極採取有效措施救助，反而消極逃避，放任朱女死亡結果的發生，其行為構成不作為的故意殺人罪。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995