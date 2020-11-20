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「我沒早戀，也沒作弊」18歲正妹跳河亡　淚留遺書：請不要懷疑我！

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▲▼ 上海一高三女生留遺書後溺亡 。（圖／紅星新聞）

▲欣欣模樣清秀，有不少追求者。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

「我沒有早戀，也沒有作弊，請不要無端懷疑我了。」上海18歲的欣欣日前留下一封遺書後，淩晨離開家門，4時許出現在學校附近的河邊，再度被發現時已經是漂浮的屍體。

據《紅星新聞》報導，欣欣平時習慣晚睡，7日淩晨2時左右，她在家中熨衣服、整理房間，父母當時還提醒她要早些休息，然而她之後離開家門，約4時出現在學校附近的河邊。家人發現欣欣不在家，且在其房間中發現遺書後立刻報警。

經過6小時的搜尋，早上10時左右欣欣的遺體在河中被打撈上岸，警方已排除他殺。欣欣家屬悲痛表示，欣欣去世前一天，曾想前往醫院看臉上的痘痘，「她醫保卡上的記錄顯示，4月因為頭疼到醫院拍片，但無大礙，從未因心理問題去醫院，最多的就是配眼藥水，這些孩子睡眠太少了。」

▲▼ 上海一高三女生留遺書後溺亡 。（圖／紅星新聞）

▲欣欣留下的遺書。（圖／紅星新聞）

欣欣留下的遺書讓家屬覺得事情不單純。內容寫道，「在（整）理房間的時候有種久違的輕鬆感，又有點緊張，唯一有些遺憾的是，不能再見到熊熊了。另外請不要指責我，抱歉，再見啦，這個可愛的世界。我沒有早戀，也沒有作弊，請不要無端懷疑我了，從來沒有想過害人，可為什麼一直不快樂？今天下午去了市六醫院，但由於缺乏生活常識，到的時候，醫院門診已經關門了。 」最後落款膽小鬼。

另外在淩晨2時至4時，欣欣陸續在社交平臺更新動態，「感謝在小號上評論安慰我的小姐姐，又覺得抱歉，可能讓她失望了」；PO出的圖片顯示是一道作文命題，讓學生就「人生中最美好的東西應該是希望，而不是現實」寫一篇作文，欣欣則說「最美好的東西難道不是死亡嗎」。

▼ 欣欣認為最美好的東西是死亡 。（圖／紅星新聞）

▲▼ 上海一高三女生留遺書後溺亡 。（圖／紅星新聞）

欣欣的死讓家屬好友都難以承受。在大家眼中，欣欣性格溫柔，「她平時基本吃素，西紅柿（番茄）炒蛋都不吃雞蛋，她內心也養成了某種溫柔待世界的信仰。」

然而今年開始，欣欣整個人都變了。她PO文寫下，每次看到包姓班導師表現出對同學體型較胖的「身體羞辱」，都想去抱抱同學，告訴對方「他們或許永遠都感受不到自己說出的話有多麼惡毒，人心中的成見像座大山」，自己常會做噩夢夢到包老師。

欣欣還曾多次向父親和同學朋友傾訴，稱老師說自己「考好是作弊，考不好是早戀」，她強調這是無端猜忌。她也曾表示，包老師「好像很喜歡懷疑同學早戀」，甚至打電話給她父親。最終，對「作弊、早戀」的反駁也出現在欣欣的遺書中。

「確實有喜歡我妹的男生，我妹長得挺好看的」，家屬透露，儘管如此但欣欣很獨特，一直有努力的目標。另外，欣欣也曾說過，「我知道自己想要什麼，沒有想過戀愛，我的未來規劃裡也只有我自己，那些喜歡惡意揣測別人的人真是很過分。」

▲▼ 上海一高三女生留遺書後溺亡 。（圖／紅星新聞）

▲欣欣的聊天記錄。（圖／紅星新聞）

新川中學的一名學生表示，自己和欣欣都是包老師的學生，包老師給他的印象是「對成績好和成績不好的學生有點雙標」。另一名和欣欣不同班的高三學生表示，包老師是他的政治老師，16日曾在課堂上向他們講，「她（包老師自己）從未在教室裡說同學早戀和作弊，並且一直開導這名同學。」

目前，包老師拒絕接受採訪。上海市教委宣傳處也已介入調查，相關工作人員表示，「正在調查此事，具體情況之後會作出回應。」

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