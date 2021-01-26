　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

跳河突害怕！她下秒拉走8歲女童「陪葬」：有人陪我死就不怕了

▲溺水,淹水,溺死,淹死,游泳。（圖／視覺中國）

▲張女跳河怕死竟拉走8歲女童欲「陪葬」。（示意圖，非本文當事人／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

甘肅蘭州市一名張姓女子因生活不如意，去年12月決定輕生，然而她在跳河時突然感到害怕，竟一手拉走正在河邊玩耍的8歲女童朵朵（化名），心想「有人陪我死，我就不怕了」。

綜合陸媒報導，事件發生於去年12月21日，張女的丈夫患有膽管癌，一直在蘭州市第二人民醫院接受化療，由於治療費已花光所有積蓄，她懊惱沒錢為丈夫治病，且2名兒子都沒有結婚，而自己幾年前曾出車禍，張女於是悲從中來，覺得自己一生充滿苦難和厄運，於是有了輕生念頭。

▲▼ 甘肅女跳河怕死拉走8歲女童欲「陪葬」 。（圖／翻攝自百度地圖）

▲醫院距離黃河邊不遠  。（圖／翻攝自百度地圖）

事發當天，朵朵因連日腸胃不適，被父母帶到醫院就診檢查，由於結果要下午才出爐，他們一家便到黃河邊玩耍。此時，張女經過黃河邊並走下河堤，卻在下水一刻猶豫了，不料她下秒竟一手拉走朵朵。

「突然有人從身後抓住我的頭髮和羽絨服的帽子，把我拖到黃河水裡面，我身上全濕透了，大喊『爸爸救我』...」回憶起當時的情景，朵朵仍心有餘悸，「爸爸衝過來把我往岸邊拉，但是那個拖我下水的人一直不鬆手，還用手按住我的脖子往黃河裡壓。」

朵朵說，父親見對方不放手，就把她身上羽絨服拉鍊打開，不料對方又拉住她脖子上電話手錶的繩子，將她往黃河裡拖，「我想辦法把電話手錶的繩子從脖子上取下來，爸爸抱住那個人，我才掙脫出來，爬到岸邊媽媽身邊。」

事件發生後，蘭州市公安局城關分局第一時間立案。經偵查，以張女涉嫌故意殺人罪向城關區人民檢察院提請批准逮捕。經審查，城關區人民檢察院認為張女產生自殺念頭，在準備結束自己生命時臨時起意，拉拽他人同自己一起跳河。

檢察院指，張女將年僅8歲無自救能力的被害人朵朵強行拉入水中，主觀惡性深，且女童隨時都有痙攣、被水捲走、嗆水窒息等失去生命的危險，其剝奪他人生命的主觀故意明確；張女用手按女童頭部下水，意圖使其嗆水窒息，在被害人父親營救過程中又拒絕鬆手，最終在對方脫下女童羽絨服才得以脫險。

其後，犯罪嫌疑人又緊緊抱住被害人父親的腿再次將被害人父親往深水處拉拽，上述一系列犯罪行為形成欲致他人死亡的客觀行為。被害人朵朵被父親營救，屬犯罪嫌疑人意志以外因素致使殺人目的未能得逞，屬殺人未遂。

因此，犯罪嫌疑人張女行為涉嫌故意殺人罪。城關區人民檢察院決定對張女以涉嫌故意殺人罪批准逮捕。目前，此案正在進一步偵查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
梗圖妹現身！搶防疫保單1句話被酸爆　她嗆要網友賠償
快訊／高市刑大緝毒高手心肌梗塞　搶救14天宣告不治
少女連點外送4個月！　店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓
快訊／美國首位女財長！　Fed前主席葉倫將與拜登合推53兆紓
台積電男女主管爆婚外情！路邊拍屁、互餵　同房過夜全被跟拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

跳河突害怕！她下秒拉走8歲女童「陪葬」：有人陪我死就不怕了

13歲女學生被關廁所霸凌！連賞64巴掌、金屬棒狂抽　瞬間昏厥倒地

爸爸家中病逝！男子請假返鄉奔喪　辦完後事竟遭開除

5天猛吞3公斤櫻桃竟「氰化物中毒」！　她血便20多次暈倒在廁所

拜登新政府要求北京停止對台施壓　趙立堅：反台獨決心堅定不移

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車失聯…2天後遺體撈上岸

香港日增73例　衛生署醫師確診將擴大排查

進口櫻桃檢測呈陽性　石家莊市暫停採購進口水果

山東金礦爆炸救援已2周　尋獲10遺體尚有1名礦工未尋獲

高三妹開瓦斯自殺亡！「14個對不起」痛訴絕望　家長斥學校失責

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

跳河突害怕！她下秒拉走8歲女童「陪葬」：有人陪我死就不怕了

13歲女學生被關廁所霸凌！連賞64巴掌、金屬棒狂抽　瞬間昏厥倒地

爸爸家中病逝！男子請假返鄉奔喪　辦完後事竟遭開除

5天猛吞3公斤櫻桃竟「氰化物中毒」！　她血便20多次暈倒在廁所

拜登新政府要求北京停止對台施壓　趙立堅：反台獨決心堅定不移

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車失聯…2天後遺體撈上岸

香港日增73例　衛生署醫師確診將擴大排查

進口櫻桃檢測呈陽性　石家莊市暫停採購進口水果

山東金礦爆炸救援已2周　尋獲10遺體尚有1名礦工未尋獲

高三妹開瓦斯自殺亡！「14個對不起」痛訴絕望　家長斥學校失責

桃園全市將消毒！鄭文燦開防疫會議　承諾加薪「做醫護堅強後盾」

聯盟歷史性一刻！　NBA出現兩名女裁判同場執法

秋冬呼吸困難「全台每年6千人喪命！」醫曝肺部4徵兆恐猝死

和碩尾牙每人發1.5萬紅包　再抽百萬特斯拉Model 3

武裝男「斬父下體」割鼻切唇！警攻堅遇猛火力　開門驚見滿屋炸彈

公墓女裸屍開膛放血慘死　「需照顧精神疾病妻」冷血運將判無期

天冷胸悶胸痛一不小心恐喪命　護心4招防猝死

嫌丟臉打飛店員手機！小學女兒撿起道歉　媽：跟炒菜的說什麼

里約奧運金牌擲出驚人成績　破男子鉛球塵封32年世界紀錄

莫名手腳發麻感覺刺痛？　小心B12缺乏警訊

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

大陸熱門新聞

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車後身亡

13歲女學生被關廁所連賞64巴掌　瞬間昏厥

爸爸病逝返鄉奔喪！男子竟被公司開除

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

5天猛吞3公斤櫻桃　她氰化物中毒

妻子與陌生男全裸死在租屋廁所！尪接死訊崩潰

陸「山寨版IU」IG爆紅！無濾鏡真面目被挖出

淫亂皇后大戰30男寵　殺死親生兒

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

拜登政府要求停止對台施壓　趙立堅回應了

女兒是混血！妻堅稱沒外遇　岳母含淚說實情

拒絕79歲阿嬤求歡！他遭打死肢解

高三妹開瓦斯自殺亡！14個對不起痛訴絕望

更多熱門

相關新聞

貓偷骨頭還哈氣　媽罵秒露無辜臉

貓偷骨頭還哈氣　媽罵秒露無辜臉

「浩浩」是隻非常貪吃的三花貓，這天牠默默地躲在餐桌後方，準備「偷襲」家人吃剩的骨頭，只不過費盡了心思，其實早就被媽媽看穿，被當場阻止，只見牠忍不住哈氣抗議，結果換來一番訓斥，只好委屈巴巴地裝起無辜臉，行徑讓人看了又氣又好笑，根本不忍心再罵下去XD！

打針痛！小貓奶音哭叫＋癟嘴泛淚

打針痛！小貓奶音哭叫＋癟嘴泛淚

加利黑心老闆遭訴閉嘴了　見記者僅吐8字

加利黑心老闆遭訴閉嘴了　見記者僅吐8字

進口爛布弄崩市場　加利狠撈3407萬被起訴

進口爛布弄崩市場　加利狠撈3407萬被起訴

養車貪小便宜自備機油小心虧很大

養車貪小便宜自備機油小心虧很大

關鍵字：

跳河拉下水無辜黑心

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！26歲女大生進房通殺

快訊／是你嗎？在全聯買食材就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

板橋望族51億買中和好市多　年收租金破6千萬

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面