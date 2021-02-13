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愛莉莎莎大推生機飲食書　作者遭起底「反疫苗拒手術」58歲就離世

愛莉莎莎（左圖）稱自己的「喝橄欖油排膽結石」理論是基於《神奇的肝膽排石法》一書。（翻攝自愛莉莎莎YouTube、安德烈莫瑞茲YouTube）

圖文／鏡週刊

百萬網紅「愛莉莎莎」不久前在YouTube上分享「喝橄欖油排膽結石」的自然療法，卻被另一位台大兒科醫生YouTuber「蒼藍鴿」打臉這種做法很弔詭。昨（12日）雖然愛莉莎莎再度上傳影片駁斥蒼藍鴿，認為她的主張是根據書籍《神奇的肝膽排石法》所做的研究，因為該書言之有理她也堅持不道歉，但有網友查考該書原作者不但稱「癌症非病、反對施打疫苗」，還因拒絕接受手術，年僅58歲就逝世，對照愛莉莎莎的信誓旦旦實屬諷刺。

去年11月底，愛莉莎莎在YouTube上傳的影片中提到她買書研究後，要進行印度的自然療法「肝膽排石法」，也聲稱喝下橄欖油混和液便可排出體內的膽結石。任職台大兒科醫生的YouTuber「蒼藍鴿」則在今年1月初，拍片打臉愛莉莎莎的說法，認為此法傷身，也不該盡信市面上的醫學書籍。

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網友起底《神奇的肝膽排石法》原作者安德烈莫瑞茲（圖）主張「反疫苗、拒手術」。（翻攝自安德烈莫瑞茲推特）

對此，愛莉莎莎昨（12日）又再度上傳以「正式回應蒼藍鴿對我的各種指責」為題的影片，正式宣戰，片中提到她的主張是基於《神奇的肝膽排石法》一書，是有做過功課的，但隨即有PTT網友查考原書籍的相關資料，發現原作者的經歷十分「特別」。

該網友指出，原作者叫做安德烈莫瑞茲（Andreas Moritz），曾在印度學習阿育吠陀醫學（印度傳統醫學），他認為「疫苗對人類族群是有害的」「疫苗會毀壞人體的自然免疫系統」等，也主張疫苗是藥廠的陰謀；此外他還說癌症並非疾病，是身體為了拯救己命而啟動的「高智慧療癒程序」；該作者甚至還認為「至今仍沒有任何科學證據能證明愛滋病是一種傳染病」，相關理論都十分有爭議。

許多網友都認為愛莉莎莎這種「偽科學」說法頗不恰當。（翻攝自PTT）

然而諷刺的是，安德烈莫瑞茲已經於2012年逝世，年僅58歲，死因據說是因心臟瓣膜遭黴菌侵害，但他本人拒絕手術或任何侵入性的外科治療，加上原本自童年起就有嚴重的心律不整問題，最後死於心衰竭。網友看到這篇打臉文，評論「偽科學最可怕的是自認被打壓但自認對的」，而且認為趁醫生過年最忙的期間發影片宣戰，讓對方難以迅速駁斥的舉止簡直是「偷襲」。


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