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路殺拾荒婦拖行650m！目擊者出現才認罪　肇事男殯儀館大哭：會賠

▲▼路殺拾荒婦拖行650m！目擊者指認才認罪　肇事男殯儀館大哭：會賠。（圖／東森新聞） 

▲蔡姓目擊者表示，楊男聽到他指認才認罪。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北13日凌晨發生一起死亡車禍，68歲楊姓男子開車要到萬華喝酒，最後沒找到店家返回，途中撞上59歲李姓拾荒婦人，將其拖行650公尺後肇逃。楊男起初否認肇事，直到目擊者指認才坦承，並到殯儀館下跪痛哭，承諾交保後會賠償家屬。

警方表示，楊男凌晨4時打算找店家喝酒，但到萬華後發現不是客滿就是沒開，因此打算開車返回北投住家，卻在行經和平西路三段211號時，撞上李女，將其拖行650公尺後撞上護欄，李女財脫離車輛的底部。

楊男驚慌之下，將開車進入桂林路242巷口巷道內，再撞上人行道才停下。警方立刻到場將楊男逮捕，酒測反應為0，依照肇事逃逸致死罪嫌將楊男送辦。

▲▼路殺拾荒婦拖行650m！目擊者指認才認罪　肇事男殯儀館大哭：會賠。（圖／東森新聞）

▲▼楊男在殯儀館大哭。（圖／東森新聞）

▲▼路殺拾荒婦拖行650m！目擊者指認才認罪　肇事男殯儀館大哭：會賠。（圖／東森新聞）

楊男起初辯稱，下雨天色昏暗，不知道有撞倒路中間的李女，但經警方察看監視器，發現李女身穿反光雨衣，懷疑是李男沒注意到。此外，一名蔡姓男子目擊全程，表示楊男起初否認，聽到他指認才承認，「所以我覺得他滿可惡的」。

楊男事後到殯儀館放聲大哭，語音顫抖地說當時下雨看不清楚才會撞上李女，當下緊張、慌張，自己頭部也受傷，與李女家屬溝通後，承諾只要可以交保出去，就會付1、20萬的喪葬費用。

據悉，楊男有多次前科案件，2007年曾到士林看守所、機械工廠行竊，2010年在家煮飯導致失火而觸犯公共危險罪，2020年曾因債主上門而持刀傷人，附近住戶都對楊男印象深刻。

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