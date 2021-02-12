「1個讚紅包多10元」　ICU醫師po安太座照3小時按讚數破1.5萬

▲ICU醫師陳志金在臉書粉專上po出安太座文，結果3小時就破1.5萬個讚，換算下來至少要包給太座15萬元。（圖／翻攝自Facebook／ICU醫師陳志金）

記者陳詩璧／台北報導

大過年先生安太座很重要！ICU醫師陳志金大年初一在臉書上po出太太的照片，內容提到要幫太太加碼紅包錢，po文一個讚加10元，在初一午夜12點截止，這篇一po出來不到3小時時間，按讚數超過1.5萬，換算下來，陳志金「安太座」紅包至少15萬起跳，陳醫師也說歡迎大家一起來安太座。

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▲ICU醫師陳志金該篇po文，3小時內按讚數破1.5萬。（圖／翻攝自Facebook／ICU醫師陳志金）

陳志金臉書全文如下：

太座:「我想要看看我在你的臉書，有多少潛水的粉絲？」

我:「喔？要怎麼看？」

太座:「我剛看新聞報導，有一位老公在臉書貼文跟太太對賭，一個讚換10元，結果他包了5萬元紅包給太太！你要不要也來試試？」

我:「欸.... 那個人家是開玩笑的啦！」

太座:「你害怕了嗎？」

我:「我.... 才不會」

這是舊照重貼，大家如果新年忙碌的話，可以直接忽略喔～

拜託不要報導那些開玩笑的新聞啦～

補充：

這個增加的速度太嚇人了！要設一下停損點才行～

謝謝網友提醒我要設時限_年初一午夜12點以前

有人問「我可不可以按很多次？」

當然可以！但是，一定要記得是按「偶數」次喔～例如10次或是100次

下一棒(逃～)

▲ICU醫師陳志金安太座po文。（圖／翻攝自Facebook／ICU醫師陳志金）

陳志金接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，歡迎大家一起來安太座，太太看到文章一出，她也來按讚並且留言希望大家一人一讚來幫紅包加碼，她寫到「粉絲們好，我是金太座，懇請大家賜「讚」，你們每點一個讃「某人」心就一直淌血～哈哈不要小看家庭主婦的實力，在此祝各位粉絲們，新年快樂，萬事如意」。

陳志金還在文末點名麻醉醫師邱豑慶接棒，邱醫師在底下留言說「我只好再點幾個朋友來抓交替了#台灣醫療史上最黑暗的一天？」邱醫師看到按讚數後，決定要先去領錢了，而底下有網友留言說「醫師娘們最開心的一年」、「潛水粉絲為了太座都要浮出來的」、「絕對要讓金太座開心的」和「新年快樂，阿金醫師財去人安樂」等等。

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