台綜要「娜美女星」當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親　網友怒圍剿

▲台綜內容受到網友討論。（影／翻攝自YouTube／綜藝3國智 3 Kingdoms）



記者崔子柔／綜合報導

台視綜藝節目《綜藝3國智》6日播出的內容受到網友批評，其中包括要求女藝人當眾脫內衣，主持人還要和女生嘴對嘴接吻，其他挑戰還有種草莓、含耳朵等，讓不少網友看了直喊噁，對台綜的水準感到失望。

網友10日在Dcard戲劇綜藝板發文提到，《綜藝3國智》在節目上要女藝人當眾脫內衣，還有男主持人和女生嘴對嘴親吻等內容，「大家怎麼看，是不是有點太過了，而且還是開放場域，旁邊都有民眾」。

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▲▼主持人和女來賓、化妝師嘴對嘴接吻。（圖／翻攝自DCARD）



不少人看了直喊噁，「這遊戲企劃讓我想到低級的系學會迎新遊戲，是這些人出社會工作後設計的嗎」、「不適合闔家觀賞」、「無聊當有趣，沒梗才會做這些無禮行為拚收視」、「好沒水準...大學迎新這樣做早就上社會新聞了，何況作為一個闔家觀賞的綜藝節目播出」。

▲▼綜藝3國智的遊戲內容起爭議。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智 3 Kingdoms）



也有人雖然明白是為了節目效果，但仍對台灣綜藝感到失望，「只能靠女生來賺收視」、「真的非常討厭台綜種操作模式，好像沒賣肉、不穿短裙不能工作一樣」、「這種台綜我直接不看，對於這種題材只會覺得很討厭」、「台灣綜藝節目真的......有夠低俗」。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自DCARD）

