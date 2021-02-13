　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台綜要「娜美女星」當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親　網友怒圍剿

▲台綜內容受到網友討論。（影／翻攝自YouTube／綜藝3國智 3 Kingdoms）

記者崔子柔／綜合報導

台視綜藝節目《綜藝3國智》6日播出的內容受到網友批評，其中包括要求女藝人當眾脫內衣，主持人還要和女生嘴對嘴接吻，其他挑戰還有種草莓、含耳朵等，讓不少網友看了直喊噁，對台綜的水準感到失望。

網友10日在Dcard戲劇綜藝板發文提到，《綜藝3國智》在節目上要女藝人當眾脫內衣，還有男主持人和女生嘴對嘴親吻等內容，「大家怎麼看，是不是有點太過了，而且還是開放場域，旁邊都有民眾」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

▲▼主持人和女來賓、化妝師嘴對嘴接吻。（圖／翻攝自DCARD）

▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

不少人看了直喊噁，「這遊戲企劃讓我想到低級的系學會迎新遊戲，是這些人出社會工作後設計的嗎」、「不適合闔家觀賞」、「無聊當有趣，沒梗才會做這些無禮行為拚收視」、「好沒水準...大學迎新這樣做早就上社會新聞了，何況作為一個闔家觀賞的綜藝節目播出」。

▲▼綜藝3國智 3 Kingdoms。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智 3 Kingdoms）

▲▼綜藝3國智的遊戲內容起爭議。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智 3 Kingdoms）

▲▼綜藝3國智 3 Kingdoms。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智 3 Kingdoms）

也有人雖然明白是為了節目效果，但仍對台灣綜藝感到失望，「只能靠女生來賺收視」、「真的非常討厭台綜種操作模式，好像沒賣肉、不穿短裙不能工作一樣」、「這種台綜我直接不看，對於這種題材只會覺得很討厭」、「台灣綜藝節目真的......有夠低俗」。

▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

▲▼網友留言。（圖／翻攝自DCARD）

▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
台綜要「娜美女星」當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親　網友怒圍剿
初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！「時間點曝」低溫不到10

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節出遊選擇多！經典小鎮破百個　北中南東「隱藏玩法」曝光

被橫綱凱咪譙「智能低性騷擾犯」　鄧家華不忍了：區區一個小模

大年初二回娘家車流估增1.6倍　國道這9路段最塞

不解開書考用意「乾脆回家寫啊！」　竟釣出超現實關鍵：會有差異

台綜要「娜美女星」當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親　網友怒圍剿

頭獎累計400萬／東森樂透下注要快　初二財富跟著回娘家

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！「時間點曝」低溫不到10℃

101第一排！都市叢林裡的夢幻泡泡球　F級網美：這個角度最好拍

初二至初四限定！「宜花東」客運超省錢攻略　1方法再多折200元

眉妝達人教你畫「新年開運眉」　3步驟跟著做！財運桃花跟著來

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

春節出遊選擇多！經典小鎮破百個　北中南東「隱藏玩法」曝光

被橫綱凱咪譙「智能低性騷擾犯」　鄧家華不忍了：區區一個小模

大年初二回娘家車流估增1.6倍　國道這9路段最塞

不解開書考用意「乾脆回家寫啊！」　竟釣出超現實關鍵：會有差異

台綜要「娜美女星」當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親　網友怒圍剿

頭獎累計400萬／東森樂透下注要快　初二財富跟著回娘家

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！「時間點曝」低溫不到10℃

101第一排！都市叢林裡的夢幻泡泡球　F級網美：這個角度最好拍

初二至初四限定！「宜花東」客運超省錢攻略　1方法再多折200元

眉妝達人教你畫「新年開運眉」　3步驟跟著做！財運桃花跟著來

家沒浴缸想泡澡！人妻推「400元神物」免出門就能泡：手殘都會組裝

陳家駒忌諱別人碰球具「裡面有神」　想把好運留住

美國聯邦政府最會賺的人是他…超越400萬公務員　年薪比總統還高

拜登夫婦「影片賀牛年」全文！　譴責對亞裔種族歧視

教會不聽勸成防疫破口！南韓邪教「五大洋」洗腦斂財　教主下場慘

春節出遊選擇多！經典小鎮破百個　北中南東「隱藏玩法」曝光

奴才穿肉色緊身衣扮「巨型巴哥」 逼牠陪睡　汪嚇壞：你誰啦？

她抓包「神父修女激情交疊」慘被滅口　水井浮屍案30年後才伸冤

倒車入庫遇盲區！　車子「懸空卡樓梯」她嚇爆：油門再踩就翻了

6明星「億萬豪宅裝潢」曝光！　一開窗就是101…還有360度景觀台

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！低溫不到10℃

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

初二回娘家禁忌！拜拜犯這事「象徵凶兆」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

7生肖犯太歲！7張圖一次看懂化解法

初二7大禁忌！「單數禮」帶衰家運

媳婦怨婆家「每年都吃一樣」　網轟：還嫌？

高雄14點冷知識公開！在地人哭了

科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到

更多熱門

相關新聞

王少偉《3國智》4年「唯一全勤」

王少偉《3國智》4年「唯一全勤」

王少偉接下台視《綜藝3國智》主持棒，開播至今共出了200多次外景，他竟是11位主持群中錄影時「唯一全勤」的主持人。44歲的他日前接受《ETtoday星光雲》專訪坦言「人生已進入下半場」，所以想好好享受自己的人生與工作，不想再像年輕時為了賺錢，同時擁有演員、主持、又是歌手的多重身份。

梓梓廟前「濕身」上演火辣熱舞秀

梓梓廟前「濕身」上演火辣熱舞秀

憂遭退通告減薪　林彥君錄影乾笑

憂遭退通告減薪　林彥君錄影乾笑

《3國智》搞無薪假　黃豪平成砲灰

《3國智》搞無薪假　黃豪平成砲灰

《3國智》真的請到「雙金大來賓」！

《3國智》真的請到「雙金大來賓」！

關鍵字：

綜藝3國智

讀者迴響

熱門新聞

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

快訊／大樂透1億頭獎「台南、台北」開出

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

孫生親自送媽媽進警局　走出門哭了：心裡永遠最痛

初二回娘家2星座寵妻財運爆發！

威士忌只排第6！醫揭「酒精熱量TOP12」

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

4歲孫女求別闖紅燈　下秒目睹爺爺慘死

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面