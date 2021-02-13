陸預估新能源汽車銷量今年成長40%　銷量有望突破180萬輛

▲大陸新能源汽車企業「蔚來汽車」推出新車款。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國汽車工業協會預估，大陸2021年汽車市場將實現恢復性增長，汽車銷量有望超過2600萬輛、年增率達4%，新能源汽車的銷量更有望達到180萬輛、年增達40%。

中汽協表示，從汽車行業發展趨勢來看，伴隨國民經濟穩定回升，消費需求還將加快恢復，加之中國汽車市場總體來看潛力依然巨大，因此判斷2020年或將是中國汽車市場的峰底年份，2021年將實現恢復性正增長。

中汽協預估，汽車銷量有望超過2600萬輛，同比增長4%。其中，電動化、智能化、網聯化、數字化加速推進汽車產業轉型升級，新能源汽車市場也將從政策驅動向市場驅動轉變，尤其是在《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》大力推動下，新能源汽車未來將有望迎來持續快速增長。

▼特斯拉在上海設廠後，陸產特斯拉受到更多大陸消費者青睞。（圖／路透社）



中汽協總工程師許海東表示，中汽協方面預計2021年新能源汽車銷量180萬輛，同比增長40%。此外，中汽協方面還預計2021年乘用車銷量2170萬輛，同比增長7.5%左右，商用車銷量460萬輛，同比降幅10%左右。

中汽協方面解釋，通過多年來對新能源汽車整個產業鏈的培育，各個環節逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產品不斷滿足市場需求，使用環境也在逐步優化和改進，在這些措施之下，新能源汽車越來越受到消費者的認可。新能源汽車從7月份開始呈現增長態勢，增幅逐漸擴大，且每個月產銷均刷新了當月曆史記錄，12月更是創下歷史新高。

對於陸產Model Y給中國電動車市場帶來的是否為「鯊魚效應」，許海東表示，陸產Model Y搶占的市場更多是傳統低端豪華燃油車的客戶群體，而非原屬於電動車的群體，「這種鯊魚效應或更多是對傳統燃油車，電動車方面則對合資品牌衝擊更大。自主品牌方面，Model Y會有一定的衝擊，但是也會帶動市場的發展，無法簡單說是鯊魚效應。」