出國「不想去第二次」！鄉民答案一面倒狂指1地：給我錢都不去

▲ 香港維多利亞港。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

受到新冠病毒的影響，想出國變得遙遙無期，只能拿著以前出遊玩樂的照片回憶，然而有一名網友表示，在回憶美好的旅遊往事時，突然好奇國外有哪些地方是去過一次之後就不想再去的？貼文一出後，引起許多網友討論，然而不少人都點名香港，「給我錢我都不會再去」。

該名網友在PTT的WomenTalk板上發文，新冠病毒在全球快速擴散，不少人出國夢碎，不過她也好奇，有沒有哪個地方去旅遊會感到後悔，當有人問起時，不會想要推薦他人，為什麼呢？

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▲受到疫情影響，許多民眾出國夢碎。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出後，許多網友紛紛分享自己的旅遊經驗，「新加坡，玩了2天就覺得沒啥好玩了」、「北極圈的冬天，有看過極光就好，那快-30度的氣溫真的不想再體驗了」、「澳門吧，小的跟大便一樣東西又貴，除了賭場就沒了」、「韓國，常被路人撞飛，挺失望的」、「很多國家都是踩點過就不想再訪，個人尤其不喜歡越南」。

其中不少人紛紛點名香港，因為當地服務態度很差，「香港，給我錢我都不會再去，又擠服務態度又差」、「香港，不懂那邊的服務生在跩什麼」、「香港啊，同樣不禮貌，中國比香港好多了，香港的不禮貌帶著鄙視」、「香港真的不行，除非有當地人」。但也有不少人覺得香港很棒，「香港我蠻喜歡的，東西很好吃，還有酒吧很棒」、「喜歡香港，很適合慢慢玩」。